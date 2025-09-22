PNB aprehende a dos personas por posesión de marihuana en Sucre

Efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) aprehendieron en flagrancia a dos ciudadanos por posesión de presunta marihuana durante labores de prevención en el sector Peonías, municipio Arismendi, estado Sucre.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres kilogramos de presunta marihuana, distribuidos en varios envoltorios, además de un teléfono celular, dos cavas y un vehículo relacionado con el hecho.

La detección de la sustancia se realizó con el apoyo de un semoviente canino especializado en inspección antidrogas, que permitió garantizar la efectividad del operativo.

El caso fue registrado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP) a través de su canal oficial en Telegram.

T/CO