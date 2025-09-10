PNB desmantela punto de venta de cocaína en Táchira

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Contra Drogas, detuvieron a una mujer en flagrancia en el sector Vía Cordero del municipio Andrés Bello, estado Táchira, durante un operativo de patrullaje e inteligencia.

En la acción, las autoridades incautaron casi dos kilos de presunta cocaína (48 envoltorios), además de dos motocicletas, tres teléfonos celulares, una chequera y una cédula de identidad.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial correspondiente.

