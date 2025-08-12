Población de Sotillo es atendida tras anegaciones por crecida del río Orinoco

Para dar respuestas inmediatas ante las anegaciones en varias comunidades del municipio Sotillo, al sur del estado Monagas, por la crecida del río Orinoco, se inspeccionó la zona y visitó la comunidad fluvial Punta de Piedra de Barrancas, por ser una de las más afectadas.

En este sector, el gobernador Ernesto Luna, junto al alcalde de la jurisdicción, José Gregorio Maldonado, atendieron a 175 habitantes de la localidad con el fin de solventar los inconvenientes sobrevenidos por este fenómeno natural.

En tal sentido, respaldaron sus palabras de manera inmediata con entrega de cocinas, bolsas de comida, colchonetas y entrega gratuita de medicamentos luego de prestar atención médica. Del mismo modo, Luna se comprometió con la sustitución de la planta eléctrica de la comunidad, con lo que se favorecerán más de 40 familias.

«Estamos acá uniendo esfuerzos para garantizar la atención y asistencia a todos ustedes, al igual que a en los otros sectores anegados», precisó.

En la actualidad manejan en la zona una cota del río de 17,72 centímetros sobre el nivel del mar, por lo que los organismos de seguridad, por instrucciones del Gobernador, monitorean el cauce continuamente, dada la declaración de «alerta naranja» en la zona.

En ese sentido, aseveró que la atención se enfoca en la distribución de insumos básicos, alimentos, atención médica e inmunización, entrega de fármacos, evaluación de las 93 casas anegadas y habilitación de centros de acopio y refugios de ser necesario.

Hasta los momentos, tras haber transcurrido dos semanas de la crecida del Orinoco, 18 sectores fueron tocados por el río y en esas comunidades atendieron a 174 familias integradas por 772 personas.

Luna resaltó que para el monitoreo 24/7 del caudal hay un contingente compuesto por 70 funcionarios de los cuerpos de seguridad activos en 17 motos, cinco patrullas y tres lanchas.

F/Prensa Gobernación de Monagas