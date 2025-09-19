Poder de Venezuela está basado en la democracia directa del pueblo

“El poder de Venezuela se basa en el pueblo y existe una democracia con pies profundos en el terreno, construyendo con nuestras propias manos, la nueva economía y la nueva sociedad, y caminando con pie propio sin depender de nadie”, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de la publicación de un video en el canal Telegram, el jefe de Estado se refirió al Plan de Patria que cuenta con Siete Líneas de Transformación para avanzar y luchar junto al pueblo venezolano. Al mismo tiempo, resaltó que el Gobierno nacional ha priorizado la tercera línea que se trata de la unión del poder popular, poder militar y poder policial para la defensa de la Patria.

Por otra parte, precisó que en el tercer aniversario de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) que llevan adelante con éxito la recuperación de instituciones educativas, ambulatorios, instalaciones deportivas, los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), entre otros espacios públicos de esparcimiento en el territorio nacional.

“Las Brigadas Comunitarias Militares son una bendición para recuperar las instituciones educativas del país. Venezuela tiene un gran poder: el Pueblo con una democracia directa y con pies profundos en el terreno. ¡No dependemos de nada ni de nadie!”, resaltó.

F/VTV