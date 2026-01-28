Poder Legislativo instaló grupos de amistad parlamentaria con países de Asia y Europa

El Poder Legislativo Nacional instaló los grupos de amistad parlamentaria con Belarús, el Estado de Catar y la República Popular Democrática de Corea.

El acto de instalación se efectuó en el auditorio Batalla de Carabobo del Museo Boliviano, y estuvo encabezado por la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Grecia Colmenares (PSUV/Táchira).

En este sentido, según una de prensa del Parlamento, la diputada destacó que esta articulación parlamentaria desempeña un papel determinante en la democracia participativa, la autodeterminación de los pueblos y la defensa del Derecho Internacional.

El evento, que reunió a parlamentarios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, subrayó la importancia de la diplomacia parlamentaria como eje motor para el desarrollo compartido en los ámbitos económico, político, social, cultural, industrial, tecnológico y humano.

En la actividad se resaltó que la relación con la República de Belarús se centra en la transferencia tecnológica y producción industrial; mientras que con el Estado de Catar se centra en la expansión de inversiones energéticas y aéreas.

Con la República Popular Democrática de Corea, la relación con Venezuela gira en la firme defensa de la soberanía y el intercambio cultural.

El Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Belarús quedó conformado por las diputadas María Gabriela Vegas (PSUV/La Guaira), como presidenta; y Jacqueline Faría (PSUV/Barinas) como vicepresidenta.

El resto lo integran los parlamentarios América Pérez (PSUV/Nueva Esparta), Yeinny Pinto (PSUV/La Guaira), Carolina García (PSUV/Lara), Luisa Rodriguez (PSUV/Guárico) y Lisett Muñoz (PSUV/Anzoátegui).

También los diputados Zoilo Arostegui (PCV/La Guaira), Willy Medina (PSUV/Táchira), Alexis Toledo (PSUV/La Guaira)), Joel Cedeño (PSUV/ Zulia) y Mario Castillo (PSUV/ La Guaira). La diputada Marifred Rodríguez (PSUV/Portuguesa) quedó como secretaria.

Entretanto, el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Catar quedó presidido por el diputado Juan Carlos Alemán (PSUV/Dtto. Capital). De vicepresidente el diputado Fernando Bastidas (PSUV/Falcón).

Integran este grupo los diputados Inder Romero (SV/Portuguesa), Eduardo Limas (PSUV/Barinas), Milagros Veliz (PSUV/Bolívar), Jessica Bello (PSUV/Trujillo), Josefa Santana (PSUV/Barinas) y Carlos Dikson (UNTC/Zulia). Como secretaria, Ingrid Carmona.

En el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-República Popular Democrática de Corea, asume la presidencia el diputado José Vielma Mora (PSUV/Nacional); y la vicepresidencia, el diputado William Fariñas (PSUV/Nacional).

Quedó conformado asimismo por los parlamentarios Ignacio Buznego (PSUV/Barinas), Gerardina Parada (PSUV/Zulia), Juan Romero (PSUV/Zulia), Manuel Alemán (PCV/Táchira), Ramón Magallanes (PSUV/Guárico) y Héctor Plata (PSUV/Anzoátegui).

Igualmente lo integran los diputados Blass Carrillo (PSUV/Guárico), Eduardo Puerta (PSUV/Guárico), Joel Flores (ORA/Amazonas), Willy Medina (PSUV/Táchira) y Yasneidi Guarnieri (PSUV/Yaracuy). La secretaría quedó a cargo de Orlando Becerra.

Al finalizar la actividad, la diputada Grecia Colmenares, puntualizó que los grupos de amistad parlamentaria, conformados este martes, deben funcionar como el brazo legislativo que agiliza los convenios bilaterales entre los países, la cooperación, la solidaridad y la promoción de un mundo multicéntrico y pluripolar, que se base en la diplomacia parlamentaria, como principal bandera.

REDACCIÓN MAZO