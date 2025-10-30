Poder Moral Republicano y TSJ fortalecen la igualdad de género

El II Encuentro en Conmemoración del Día Nacional del Feminismo Socialista se realizó para elevar la igualdad de género, la justicia social y el pensamiento feminista socialista como motor de transformación en la sociedad venezolana. Dicha reunión fue liderada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez.

La titular del TSJ subrayó: “este segundo encuentro es una oportunidad para reflexionar sobre cómo fortalecer, desde el ámbito legal, comunitario y político, los mecanismos que garanticen la plena participación y liderazgo de la mujer en todos los espacios de la vida nacional, transformando los principios del socialismo feminista».

Asimismo, Rodríguez reafirmó su compromiso con “una de las causas más justas y transformadoras de la humanidad: la liberación de la mujer y la lucha global por la dignidad humana, y sobre todo la lucha del pueblo palestino».

Asimismo, el encuentro contó con la participación del contralor general, Gustavo Vizcaíno Gil, el fiscal general de la República, Tarek William Saab; el defensor público nacional, Daniel Ramírez; y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

La realización de este II Encuentro en Conmemoración del Día Nacional del Feminismo Socialista representa un espacio de diálogo y reafirmación de los valores de igualdad y justicia social promovidos por las instituciones del Estado venezolano, en consonancia con los ideales de emancipación y participación que inspiran al feminismo socialista.

