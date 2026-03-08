Poder Popular convoca a votar por los proyectos que transformarán la comunidad

El Poder Popular hace un llamado a la participación en la séptima Consulta Popular Nacional para hacer realidad los proyectos priorizados de la comunidad; así lo destacó el dirigente comunal Eriberto Méndez.

En una transmisión en vivo por la multiplataforma de la red social Instagram de Venezolana de Televisión (VTV), expresó que entre las prioridades está la elección de proyectos socioproductivos “para generar los recursos desde las Comunas para que se convierta en beneficio tangible para la comunidad”.

Asimismo, exaltó que la mujer venezolana está presente en esta expresión de la democracia participativa y protagónica con “gallardía”. Además, detalló que, a medida que ha pasado la Consulta Popular Nacional, se ha evolucionado la prioridad de los proyectos para la comunidad, que va desde la atención primaria hasta espacio para la formación de la juventud.

“La Comuna es la vida y en esta oportunidad nos jugamos la patria y nuestra historia”, recalcó Méndez, al hacer un llamado a los jóvenes, las mujeres y hombres a participar activamente “para buscar las soluciones a través de la Comuna como lo soñó Bolívar y Chávez”.

