Poder Popular de Petare se movilizó en defensa de la paz y soberanía nacional

Este martes 28 de octubre, se realizó una gran movilización en Caracas, convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con amplia participación del pueblo que coreó consignas contra los ataques de agentes externos contra la nación y para afianzar la defensa de la paz y la soberanía.

La marcha inició desde las inmediaciones del CDI de La Urbina y recorrió el barrio 5 de Julio de Petare, junto a movimientos sociales, organizaciones políticas y el Poder Popular.

Uno de los lemas fue «rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro y la revolución» para rechazar los ataques externos que protagoniza Estados Unidos y Trinidad y Tobago contra Venezuela. Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, envió un mensaje contundente a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en respuesta a sus recientes declaraciones hostiles contra Venezuela] «Nosotros, los venezolanos, estamos determinados a ser libres y quien se levanta contra Venezuela recibirá el repudio de todo el pueblo venezolano», sentenció.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, reafirmó la movilización del Poder Popular en defensa de la soberanía nacional, con conciencia patriótica y profunda dignidad. Meléndez manifestó su rechazo a la primera ministra de Trinidad y Tobago, quien al alinearse con intereses imperiales se ha puesto al servicio del gobierno estadounidense para amenazar y asediar a la República Bolivariana de Venezuela.

T/Agencias