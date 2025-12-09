Poder popular ha aprobado 33 mil 743 obras comunales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que entre 2024 y 2025 el número de proyectos comunales aprobados por votación popular pasó de 9.258 a 33.743, lo que representa un incremento de 360% en obras destinadas a mejorar servicios y generar beneficios para las comunidades.

El mandatario destacó que este avance se refleja en el fortalecimiento de las 4.015 comunas y 5.336 circuitos comunales existentes, y señaló que la meta para 2026 es alcanzar la conformación de 6.000 comunas en todo el país.

Conmemoración de la última proclama de Chávez

Durante un taller realizado en el marco de los 13 años de la última proclama del comandante Hugo Chávez, Maduro subrayó que 2024 marcó el inicio de un motor fundamental para impulsar la democracia directa y vecinal. “Hoy, 8 de diciembre de 2025, rendimos cuenta a nuestro comandante Chávez y a nuestro pueblo de los avances en la construcción de un nuevo Estado democrático de justicia y de derechos”, expresó.

El presidente enfatizó que las consultas populares han permitido la aprobación de proyectos comunales significativos, consolidando el protagonismo del pueblo en la toma de decisiones.

Impulso desde las bases

Por su parte, el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, señaló que a 21 meses de la consulta popular, los recursos han llegado a las comunidades para atender diversas necesidades. Explicó que instancias como la Asamblea Popular, el Banco Comunal y la Contraloría Social han activado las salas del Sistema de Autogobierno Popular, garantizando transparencia y planificación.

Prado añadió que la transformación de los presupuestos nacionales, estadales y municipales ha sido clave para fortalecer la economía y consolidar el poder popular como eje de desarrollo.

T/CO con información de Prensa Presidencial