Poder Popular ha postulado mas de 33 mil proyectos comunales en todo el país

Durante la transmisión del programa «Más Comuna, Más Democracia, Más Pueblo», el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se han registrado 33.091 iniciativas comunitarias en el marco de las asambleas populares realizadas en todo el país.

Estos proyectos, presentados en un ambiente de plena libertad, están orientados al impulso del emprendimiento y la producción nacional.

El mandatario también informó que 4.856 circuitos comunales ya están inscritos en el sistema, lo que permitirá que el 91% de los proyectos esté cargado para la noche del lunes. Esto facilitará la selección de siete propuestas por circuito, gracias a que el 98% de las asambleas ya se han llevado a cabo.

Los proyectos abarcan áreas clave como servicios públicos, salud y educación. El 27% está enfocado en temas sociales, el 6% en iniciativas científicas, el 5% en seguridad, y otro 5% en justicia comunitaria y casas comunales.

Maduro subrayó que este proceso representa una forma de democracia basada en la libertad y la acción colectiva, afirmando que “la democracia es un proyecto de vida para toda la sociedad”. Además, destacó que el fortalecimiento de las comunidades es esencial para construir una nueva economía y un modelo social basado en la igualdad y el socialismo.

El Presidente resaltó que el 80% de los líderes comunales son mujeres, lo que calificó como un símbolo del poder popular en acción. En este contexto, explicó que el Gobierno trabaja junto al pueblo en la creación de un nuevo poder, compuesto por conciencia, valores, economía comunal y defensa militar.

Maduro también elogió el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el acompañamiento de las asambleas populares, destacando su compromiso con la paz y la protección del país. “Ver a los soldados junto al pueblo, construyendo y entendiendo juntos, es el mejor momento de la patria”, expresó con emoción.

Finalmente, reafirmó que, ante cualquier amenaza, el pueblo estará unido a la FANB para defender la nación con todos sus recursos, desde misiles hasta tanques y aviones.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial