7 tips para reducir tallas en tu cadera

Especialistas explican que esta zona es especialmente difícil de bajar, pero es totalmente alcanzable si se modifican ciertos hábitos que impiden lograrlo

Una de las inquietudes de numerosas mujeres respecto a su figura es cómo reducir grasa de la cadera. Especialistas explican que esta zona es especialmente difícil de bajar, pero es totalmente alcanzable si se modifican ciertos hábitos que impiden lograrlo.

Con este propósito Salud180 crea el Desafío Menos Tallas en 15 días. Mediante este plan puedes seguir tips sumamente prácticos para reducir tallas de tu cadera. Por ejemplo, una dieta baja en grasas e hidratos de carbono, así como más frutas y verduras.

Deanne Panday, entrenadora certificada y autora de Shut Up y tren!, explica que nuestras hormonas (estrógenos) son responsables de que se acumule la grasa en las caderas.

Agrega que para tratar este “problema” es determinante realizar pequeños cambios en la alimentación, descanso y actividad física. Estos son algunos tips que podrías seguir para deshacerte de lo acumulado en esta zona de tu cuerpo.

1. Relájate. John Lee, autor de What Your Doctor May Not Tell You About Menopause, explica que es importante que la mujer esté relajada porque con el estrés suben los niveles de cortisol, hormona que inhibe la acción de la progesterona. Cuando el estrógeno no está balanceado por la progesterona hay mayor predisposición a acumular grasa.

2. Aumenta consumo de crucíferos. Como se sabe, uno de los problemas para adelgazar las caderas es el exceso de estrógeno, para ayudar al hígado a eliminar esta hormona es recomendable comer crucíferos, como el brócoli, coliflor o repollo. Además, de consumir alimentos ricos de vitamina B6, B12 y ácido fólico, aconseja Panday.

3. Restringe el consumo de calorías. Especialistas explica que al reducir de 10 a 25% la cantidad de caloríasconsumidas al día, el cuerpo va a empezar a gastar la grasa almacenada en las caderas y muslos.

4. Frutas de temporada. Aumenta el consumo de frutas y verduras de temporada ricos en antioxidantes. Esto te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo y, por lo tanto, eliminar el exceso de grasa de la cadera porque favorecen la liberación de las células grasas.

5. Reduce el consumo de mantequilla. Payal Banka, dietista certificada con un MBA en Administración de Salud en Estados Unidos, aconseja reducir el consumo de manteca, mantequilla, queso y margarina. Opta por cocinar con aceites vegetales y de oliva son buenos para evitar la acumulación de grasa en esas zonas difíciles.

6. Caminar. Es el mejor ejercicio para las caderas y los muslos. Lo recomendables es caminar hasta 4 km por día hará que tu objetivo se cumpla, asegura Payal Banka.

7. Cena ligero.Banka recomienda cenar alimentos ligeros ricos en fibra, proteínas y baja en carbohidratos. Agrega que la hora ideal es alrededor de las 19:30, para tener un tiempo pequeño que se sume a tu meta.

Además de estos tips, es importante que evites el consumo de alimentos fritos, bebidas azucaradas, opta por tomar agua natural.

Recuerda seguir el Desafío Menos Tallas en 15 días que te ayudará a comenzar a adoptar hábitos saludables en poco tiempo para deshacerte de la grasa acumulada en las caderas. ¡No esperes más para lucir como deseas!

F/Salud180.com