Conoce 16 alimentos “quemagrasas” naturales

Con estos alimentos estarás en el camino hacia mejorar tu salud, ya que además de actuar como quema grasas, también contienen importantes vitaminas y minerales, fibra, antioxidantes y otros nutrientes necesarios para una mente y un cuerpo sanos

Come los siguientes 16 alimentos quemagrasas con regularidad, y perderás grasa casi sin esfuerzo. Una forma eficaz de perder peso es hacer una alimentación saludable automática.

La siguiente lista de alimentos quemagrasas naturales pertenecen a una dieta muy efectiva y “aplanadora” que te ayudará a bajar de peso, creada por David Zinczenko, editor de la revista Men’s Health. Por lo que debes procurar buscar alimentos orgánicos, que no sean GMO y que estén libres de químicos.

1. Las almendras y otros frutos secos

Las nueces y las almendras, en particular, ayudan a suprimir el apetito. Cuando no estás tan hambriento, puedes comer menos calorías y por lo tanto vas a perder peso. De acuerdo con la Dieta Abs, comer dos onzas de almendras (unas 24 nueces) es suficiente para disminuir el apetito.

Además de comer los frutos secos, puedes agregar las nueces picadas a las ensaladas, cereales, yogur natural, etc.

2. Los frijoles

Los frijoles y otras legumbres. Debido a su alto contenido en fibra y bajos en calorías, los frijoles de todo tipo son uno de los alimento quemagrasas naturales más eficientes. La fibra que estos contienen hace que puedas sentirte lleno lo que hará que consumas menos calorías con el resto de la comida.

También contienen altas cantidades de proteínas y hierro que también ayudan con la pérdida de grasa. Los mejores granos son la soja, frijoles pintos, garbanzos, frijoles blancos, frijoles negros, frijoles blancos, frijoles y habas. Incluyo generalmente un puñado de frijoles cocidos en la ensalada que come cada día en lugar de una comida.

3. La espinaca

La espinaca y otros vegetales verdes. Al igual que los frijoles, los vegetales verdes son bajos en calorías y altos en fibra. Ellos te ayudarán a sentirse lleno, por lo que comerás menos.

Los vegetales verdes también son muy ricos en vitaminas, minerales y otros nutrientes incluyen la espinaca, el brócoli, la lechuga romana, rúcula, berros, escarola y hojas de mostaza, entre una serie de vegetales más que son efectivos quemadores de grasas naturales.

4. Consume calcio para quemar grasa

Los productos que contienen calcio son quemagrasas naturales y muy eficientes, puedes ver como conseguir calcio más allá de la leche. El calcio es una sustancia quema de grasa, quizás uno de los más poderosos quemadores de grasa en este lista de alimentos. Un estudio de la Universidad de Tennessee encontró que la dieta de aquellas personas que consumían mayores cantidades de calcio, perdieron el doble de peso que los demás.

El calcio no sólo quema la grasa corporal, sino que también ayuda a prevenir la formación de grasa. Para ello deberás evitar el consumo de alimentos que se venden como una fuente de calcio puramente y que además son muy altos en grasas.

5. Harina de avena

La harina de avena instantánea (sin azúcar, sin sabor). La avena es otra fantástica fuente de fibra, lo que ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo. No sólo eso, un estudio en Penn State demostró que la avena estabiliza los niveles de azúcar en la sangre más que la mayoría de otros alimentos. Eso significa que no tienes hambre otra vez durante mucho tiempo.

Mi primera comida del día es por lo general un pequeño tazón de una avena rápida, simplemente hecho con la harina de avena, sin azúcar, o con sólo un poco de stevia y sólo con agua para no agregar ningún otro ingrediente que pueda sumarle grasa.

6. Huevos

Se solía pensar que debías evitar los huevos debido a su alto contenido de colesterol. Pero la investigación ahora indica que el consumo de uno o dos huevos al día no va a aumentar el colesterol en absoluto. En el lado positivo, los huevos tienen el más alto valor biológico de la proteína que cualquier otro alimento.

Esto significa que los huevos aportan a tu cuerpo la proteína necesaria, lo que ayuda a construir músculo que a su vez ayuda a quemar grasa. Los huevos también son ricos en vitamina B12, un nutriente esencial para quemar la grasa en tu cuerpo.

7. Pescados y ácidos grasos omega 3

Es recomendable el consumo de pescados magros ya que se necesita más energía para digerir las proteínas que los carbohidratos o las grasas. Eso significa que los alimentos ricos en proteínas son quemagrasas naturales. Añadir más de las variedades magras de carnes como el pescado “graso” a tu dieta es una buena alternativa.

Puede sonar extraño que debas comer pescado “graso” para quemar grasa. Pero el salmón y otros pescados llamados “graso” contienen altos niveles de ácidos grasos omega 3 y estos ácidos grasos, son los quemadores de grasa naturales que necesitas.

Un estudio en el British Journal of Nutrition encontró que los ácidos grasos omega 3 reducen la masa de grasa en su cuerpo, a través de un mecanismo desconocido. Otras investigaciones muestran que los pescados grasos causan menos hambre y te hacen sentir más satisfecho, por lo que comererás menos calorías durante el día.

8. La linaza un quemagrasas ideal

La linaza también es alta en ácidos grasos omega 3 y es uno de los quemagrasas más recomendados. Así que técnicamente la linaza podría necesitar un artículo aparte en esta lista de 16 alimentos quema grasa.

El British Journal of Nutrition encontró que la linaza contiene también “lignanos”. Los lignanos son un nutriente quemagrasa natural que se demostró en un estudio que ayudó a las mujeres para tener un menor índice de masa corporal y menos grasa en general.

9. La mantequilla de maní

La mantequilla de maní , natural y sin azúcar probablemente es el más sorprendente de los 16 alimentos quema grasa, la mantequilla de maní puede ayudarte a perder peso. Pero debes consumirla con moderación y sólo mantequilla de maní natural que no tenga azúcar añadido.

De acuerdo con la Dieta Abs, la mantequilla de maní es alta en grasas monosaturadas saludables que ayudan a los músculos a crecer y de esta manera ser un quema grasa natural muy recomendable. Limítate a tres cucharadas o menos al día.

10. Aceite de oliva

Un estudio de la Universidad de Illinois encontraron que aquellos que consumían aceite de oliva antes de una comida, comieron 25% menos de calorías que otros que no lo hicieron.

El aceite de oliva ayuda a perder grasa porque el alto nivel de grasas monosaturadas que contiene reduce los antojos de alimentos con grasa y ayuda atener más control en el consumo de estos alimentos. Puedes cocinar con él, usarlo en ensaladas.

11. Cereales integrales

La fibra que contienen los cereales integrales ayuda a mantener los niveles de insulina bajos. Esto evita que tu cuerpo cuerpo almacene grasa.

Deja de usar productos de pan blanco que tienen toda la fibra y los nutrientes removidos debido al proceso de refinamiento. Para quemar la grasa, es recomendable el pan o cereal con granos enteros o el trigo entero solamente. El arroz integral es también otro de los quemagrasas naturales y saludables.

12. Suero de leche

El suero de leche tiene la mayor cantidad de proteína con la menor cantidad de calorías que cualquier alimento que puedas encontrar. La proteína del suero es probablemente mi favorito de los 16 alimentos quema grasa, porque es fácil de usar y también ayuda a construir músculo.

La proteína de suero, al igual que todas las formas de la proteína, quemagrasas naturalmente porque tu cuerpo tiene que utilizar mucha más energía para digerir las proteínas de otros alimentos. El mejor uso de la proteína del suero es mezclarla en un batido.

Los siguientes alimentos también han sido comprobados por la investigación científica que son muy beneficiosos para fomentar una mayor pérdida de grasa, ya sea por reducción directa de la grasa en el cuerpo, por la disminución de apetito, o mediante el aumento de la velocidad a la que puedes quemar las calorías.

13. Frambuesas y otras bayas

La fibra y pectina que se encuentra en bayas ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo. Así se quema grasa disminuyendo la cantidad total de calorías que se come lo contrario.

Las bayas contienen una gran cantidad de azúcar natural. Así que trata de no comerlas en exceso.

14. El té verde uno de los quema grasas naturales más usados

El té verde contiene sustancias químicas especiales llamadas “catequinas” que ayudan a quemar grasas de manera saludable y natural, mientras que le aporta al organismo una serie de beneficios indispensables para mejorar la calidad de vida.

Según un estudio de Journal of Nutrition, catequinas, el té verde consigue quemar las grasas de dos maneras. El té verde no sólo puede ayudar a acelerar el metabolismo (por lo que se queman más calorías, incluso mientras estés sentado), sino que también aumentan la velocidad a la que tu hígado quema la grasa.

La cantidad recomendada de té verde para el buen efecto de la quemagrasas es de cuatro a seis tazas al día. En vez preparar una taza de té, puedes preparar suficiente cantidad para llenar una botella y estar sirviendo durante el día.

15. Vinagre de sidra de manzana

Estudios recientes han demostrado que el vinagre de sidra de manzana, activa las enzimas en tu cuerpo que descomponen la grasa. Es importante saber esto, ya que es muy usado el vinagre y el aceite de oliva como aderezo en las ensaladas y allí puedes aprovechar sus beneficios para quemar grasas.

Así que no sólo estoy evitando la grasa al no usar un alto en calorías, alta en grasas vestirse como queso francés o azul, el apósito que he estado usando en realidad ha aumentado mi velocidad de combustión de grasa debido al vinagre. Yo uso de vinagre blanco destilado que se puede encontrar en cualquier tienda de comestibles, pero vinagre de vino tinto o de otras variedades debería tener el mismo efecto.

16. Las manzanas y las peras

Estas dos frutas contienen altos niveles de una sustancia química que actúa como quemagrasas naturales llamada “flavonoides”.

El American Journal of Clinical Nutrition encontró en uno de sus estudios, que las mujeres que a menudo comían manzanas y peras aumentaron su tasa de utilización de la energía (o sea la quema de calorías) y la velocidad a la que quemaron grasa.

Así que asegúrese de agregar té verde, vinagre, y las manzanas y peras a tu lista de compras para sumarlos a tu dieta.

AUMENTAR EL EFECTO DE ESTOS QUEMAGRASAS NATURALES

Un recomendación es que comiences por comer al menos dos porciones de cada tipo cada semana y que además, incluyas la actividad física, que siempre será recomendada para mejorar la salud en general.

Con estos alimentos no sólo vas a quemar más grasa, también estarás en el camino hacia mejorar tu salud, ya que estos alimentos además de actuar como quema grasas, también contienen importantes vitaminas y minerales, fibra, antioxidantes y otros nutrientes necesarios para una mente y un cuerpo sanos.

T/ Equipo de Vida Lúcida