Poder Público Nacional delibera sobre el primer Decreto Constitucional para enfrentar amenazas de EE.UU.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes, desde el Palacio de Miraflores, la deliberación del primer Decreto Constitucional para que «toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela».

El Mandatario nacional informó ante la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Magistrada Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Magistrada Tania D’Amelio; el presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab; el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, entre otras autoridades, que la propuesta llegó en un estado avanzado de articulación, adiestramiento y activación.

En este mismo contexto reconoció la auto convocatoria del pueblo de la Gran Caracas que, desde tempranas horas, llenaron avenidas enteras en el este, en el sur y en el oeste de la ciudad, para manifestar con fervor patriótico su derecho a la paz, a la autodeterminación y a la soberanía. «Mientras más agresiones y amenazas imperiales se vierten sobre Venezuela, más fervor, más pasión que se ve allí», señaló el Jefe de Estado para referirse a la unión nacional que hay entre venezolanos y venezolanas.

El Jefe de Estado nacional manifestó que los Poderes Públicos deberán activarse intensamente, para estar a la altura del momento histórico y de las exigencias abrumadoramente mayoritarias, de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, que señalan que más del 90% de la población venezolana rechaza las amenazas imperiales. «Las califica de repudiables y burdas y está dispuesto a defender el derecho a la paz de Venezuela», puntualizó el presidente Nicolás Maduro sobre la actuación del pueblo venezolano.

Ambiciones sobre las riquezas energéticas de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante la sesión permanente del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, reiteró que las recientes acciones del Gobierno estadounidense intentan perturbar tremendamente la vida de los países del Mar Caribe, solo por mantener sus ambiciones sobre las riquezas energéticas de Venezuela.

Explicó ante los presentes que se han recibido muchos mensajes de solidaridad hacia el país; ya que cualquier ataque no solo impactaría al Caribe, sino a Suramérica.

«En unión nacional, lo que ha demostrado el pueblo venezolano, atendiendo las convocatorias que usted ha hecho al alistamiento de la Milicia Bolivariana (…) todo el pueblo va a estar preparado para defender a la Patria en un alto nivel de conciencia que hoy demuestra Venezuela. Y sigue dando ejemplos al mundo con mucha paciencia, con mucha parsimonia, pero con inmensa dignidad y gigante determinación, infinita, lealtad al legado histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, nuestro ejército Libertador», señaló la Vicepresidenta en su postura ante del decreto.

T y F/ Prensa Presidencial