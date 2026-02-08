Poderes públicos presentan sus aportes al Proyecto de Ley de Amnistía

En un paso trascendental hacia la consolidación de la estabilidad institucional, el presidente de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro de alto nivel con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

La reunión tuvo como eje central el perfeccionamiento del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instrumento jurídico que busca profundizar el clima de paz y entendimiento en el país.

Tras la jornada de trabajo, Jorge Arreaza calificó el encuentro como una sesión de reflexiones muy profundas entre los jefes de los Poderes Públicos y el Legislativo.

“Hemos presenciado una reunión extraordinaria con reflexiones muy profundas, tanto de los jefes de los poderes públicos como de los diputados y con la participación de ese sistema de justicia alternativo que es nuestra Constitución, así como los jueces de paz (…) se van a activar así como el poder legislativo, todos los consejos legislativos estadales, consejos municipales, parlamentos comunales para que den el debate en el territorio y den sus propuestas para ser incorporadas en la Ley”, manifestó Arreaza.

El parlamentario instó a todas las instancias de Gobierno a discutir el proyecto con celeridad, con el objetivo de recopilar propuestas en tiempo récord para su segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN).

Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, enfatizó que la esencia de este proyecto de ley es generar un marco de paz, el entendimiento y el amor en la nación.

En sintonía con este espíritu, el Fiscal General, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público (MP) consignó sus aportes basados en principios de convivencia y conciliación.

Subrayó que este proyecto de ley es una prueba fehaciente de que el Estado venezolano busca beneficiar a todos los factores de la vida política y social del país.

Vale destacar que Ley de Amnistía es un paso hacia la paz y la reconciliación nacional.

VTV