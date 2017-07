Poesía, cantos y saberes dieron brillo a la feria conuquera agroecológica

“Cantos de Libertad” fue la temática que abordó ayer la acostumbrada Feria Conuquera Agroecológica que se realiza el primer sábado de cada mes en el Parque Los Caobos, donde además de ofrecer vegetales y productos libres de agrotóxicos desarrollan actividades culturales e intercambios de saberes.

Los asistentes de la edición 32 de éste encuentro además de adquirir hortalizas frescas y productos artesanales, disfrutaron del evento cultural y formativo que lo inició la conocida cultora de la parroquia La Vega, Estilita Ruiz, patrimonio cultural viviente, quien dedicó una poesía de su autoría al Libertador Simón Bolívar y le cantó a los niños acompañada de su tambor y maraca.

Después comenzó un intercambio de saberes dirigido por Josefina Rojas, de La Dolorita, municipio Sucre, estado Miranda, quien se refirió a las propiedades de la sábila, que a su juicio es una planta que debemos incorporar a nuestra dieta por los múltiples beneficios que nos brinda.

LA BOTICA ESPECIALIZADA

Afirmó que la sábila o aloe vera “es una botica especializada, porque es la gran panacea de todas las plantas”. Explicó que es cicatrizante, antimicótico, sirve también para la belleza, para elaborar champú y loción para el cutis. “Es muy nutritiva porque contiene vitaminas y todos los complejos B”.

Comentó que es una planta muy fácil de sembrar en nuestras casas y la podemos incorporar en nuestra dieta diaria, por lo menos dos veces a la semana. “Se puede consumir en una mayonesa casera sin aditivos químicos y en los jugos preferidos”. Explicó que la sábila se recomienda para los convalecientes, “podemos elaborar un ponche fortificante con sábila, limón, miel, gengibre y pimienta en grano”. Advirtió que los niños menores de doce años y las mujeres embarazadas no deben consumir sábila.

El público participó aportando sus saberes sobre la milagrosa planta. Luego se realizó una degustación de un jugo preparado con sábila, piña, pepino y papelón, lo cual se licúa, y también se puede realizar con cualquier fruta, preferiblemente con mango o lechoza. Se sirve con una hojita de yerbabuena e hielo. Explicó que la sábila se debe pelar y lavar muy bien hasta que salga lo amargo. Con el líquido restante se hace jabón y champú.

También comentó sobre la sábila la cultora Estilita Ruiz, quien tiene un huerto llamado El Creador y además de formar a generaciones sobre como hacer la cafunga, plato barloventeño y la arepa “yalista” es comadrona y aseguró que es muy buena la sábila para las mujeres recién paridas, “un ponche con la sábila, altamisa, alucema y papelón y un poquito de aguardiente, es una bebida que sirve para limpiar algo que ha quedado en la sangre cuando la mujer da a luz”, explicó. También se prepara dulce de sábila con papelón, canela y clavos de especie.

LA FERIA CONUQUERA ES UN ESPACIO DE PAZ

Luego de saborear la refrescante bebida cantaron los niños Maikelly Hernández. Willian Ribera y Jennifer Pérez, de Valle Arriba, Guatire, del estado Miranda, alumnos del proyecto de formación cultural que ofrece el profesor Andry Molina en la comunidad, que incluye enseñanza de cuatro, guitarra, canto y percusión en 3 niveles.

Laura Díaz, miembro del movimiento que agrupa a 60 conuqueros afirmó que la Feria conuquera es espacio vital de paz, para la familia, donde no sólo se adquieren productos, sino que “aportamos conocimientos y espectáculos culturales, el mes pasado abordamos la Asamblea nacional Constituyente y ahora los cantos libertarios por conmemorarse nuestra independencia y el natalicio del Libertador”.

Destacó que están abocados a mejorar la calidad de los productos que expenden en la feria y vigilan que sean agroecológicos. “Estamos realizando talleres de capacitación sobre la deshidratación para ofrecer otras alternativas al público”. Comentó que la feria también es un espacio de luz para que la gente se integre “porque siempre ofrecemos recetas y tips para que las personas conozcan nuevos valores gastronómicos y lo integren en su dieta diaria”, afirmó.

POESÍA DE LA CULTORA ESTILITA RUIZ

¡No soy la negra Hipólita, no soy la negra Matea, pero soy la negra Estílita, venga para que me oiga, venga para que me vea, dicen que Simón Bolívar cuando era niño pequeño lo llevaron a Capaya, paseando por Higuerote lo bañaron en la playa y que él también se comió una cafunga con raya.

La Negra le dijo al niño venga mi niño Simón pa que baje la comida con guarapo de papelón. Ya nos vamos a Caracas pa buscate un profesor dicen que Simón Rodríguez ese fue un gran profesor, porque ese fue el maestro de nuestro Libertador. Gracias a mi Comandante y a ésta revolución que los restos de Bolívar reposan en el Panteón!.

E/Elízabeth Pérez Madriz

F/María Isabel Batista

Caracas