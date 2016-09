¿Hacia donde lleva a su país el nuevo presidente de Filipinas?

La sangrienta lucha contra las drogas protagonizada por Rodrigo Duterte socava la confianza de los inversores en Filipinas

El carácter impulsivo del presidente Rodrigo Duterte al frente del gobierno de Filipinas está comprometiendo el presente y el futuro de su país, advierte el semanario ‘The Economist’. Desde que asumió el cargo ya ha amenazó con abandonar la ONU y declarar la ley marcial. Sus declaraciones sobre la lucha contra las drogas asustan a los inversores locales y extranjeros y pueden socavar el título de estrella económica del sudeste asiático que Filipinas se ha ganado recientemente.

Desde que Duterte es presidente todo es volátil. En lugar de potenciar la inversión foránea y mantener un equilibrio estratégico entre China y EEUU, su gobierno se centró de lleno en solucionar las preocupaciones cotidianas de la población: la delincuencia, el tráfico, la corrupción, el déficit de infraestructura, el desarrollo rural.

La cruzada que protagoniza Duterte contra las drogas ya se ha cobrado la vida de casi 3.000 presuntos distribuidores sin que haya mediado un proceso judicial adecuado. Los críticos de Duterte temen que el tráfico de drogas solo disminuya temporalmente, pero el daño causado a las instituciones democráticas persistirá.

Por su parte, los empresarios están preocupados ante la posibilidad de que el presidente denuncie sin pruebas a sus compañías acusándolas de incumplir las leyes. “Todo el mundo tiene miedo”, confiesa un empresario. Además, la Policía admite que los cárteles se han beneficiado de la decisión de Duterte de matar a potenciales informantes.

Además, el mandatario filipino se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. Cuando el presidente estadounidense Barack Obama expresó su preocupación por la sucesión de homicidios, Duterte lo insultó gravemente. También el presidente filipino ordenó comprar armas a Rusia y China en lugar de a EEUU, hasta entonces el mejor aliado de Filipinas e importante fuente de ayuda militar. Duterte anunció que su Armada no seguirá patrullando el mar de la China Meridional junto con los buques estadounidenses. “No me gustan los americanos”, aseguró el mandatario. “Es simplemente una cuestión de principios para mí”, zanjó.

Para los optimistas Filipinas puede mejorar tras el paso de Duterte por la presidencia si cumple sus promesas de mejora de infraestructuras y en materia de desarrollo rural. En cambio, los más críticos creen que el mandatario seguirá perdiendo amigos por el camino y alienando a la población. Está peleado con EEUU, con las empresas, con su propio Gobierno. “Los inversores se mantienen lejos y el crecimiento disminuye. El hombre fuerte termina debilitando su país. En las Filipinas, por desgracia, es una historia familiar”, concluye el artículo.

F/RT F/Reuters