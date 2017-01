AN “se burla del pueblo” al pretender declarar abandono del cargo presidencial

Esa acción legislativa no tiene ningún asidero legal, ya que el Parlamento Nacional no ha cumplido con los mandatos del TSJ, “por lo tanto no tienen legalidad ni legitimidad”, aseguró María León

La Vicepresidencia para los Movimientos de las Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechazó de manera categórica “semejante absurdo”, al referirse a la declaración de la Asamblea Nacional (AN) del supuesto abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro y consideró que la oposición “está haciendo una burla al pueblo”.

La vicepresidenta de esta instancia política, María León, sostuvo que dicha acción legislativa no tiene ningún asidero legal ya que, en primer lugar, la AN “no es legítima, son ilegales, ellos no han cumplido con los mandatos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por lo tanto no tienen legalidad ni legitimidad”.

Como segundo elemento señaló que hablar de abandono del cargo no tiene asidero de ningún tipo, puesto que no es posible que un país sin Gobierno disfrute de aumentos de salarios, de unidad cívico-militar o del regreso a clase de 7 millones de estudiantes, entre otras acciones del Ejecutivo Nacional.

“Yo pienso que ellos (oposición) deben tener unos planes bastante criminales, como siempre los han tenido. Cada vez que deciden salir a la calle es para hacerle daño a nuestro pueblo”, agregó.

En ese sentido, enfatizó que para confrontar los planes de violencia de la oposición se aplicará el concepto planteado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a saber, “la guerra popular prolongada”.

“Nosotras no vamos a abandonar ningún espacio, vamos a dar la pelea en el terreno que sea, de la idea, de la organización, de la movilización, de la inteligencia, del cuidado de nuestras fábricas y centros de producción, es decir, vamos a defenderlo todo, en todo momento y sin límites”, aseguró.

León sostuvo que cualquiera sea el plan de la oposición, el cual debe “ser bien macabro y absurdo”, será derrotado como ha sido derrotado en los últimos 18 años desde que ganó la Presidencia el comandante eterno Hugo Chávez, quien tuvo que “enfrentar un golpe de Estado, sabotajes, muerte, destrucción y guerra psicológica”.

DOS LÍNEAS DE TRABAJO

León ofreció su declaración en la sede del PSUV en compañía de un grupo de mujeres militantes de la tolda roja, durante una rueda de prensa en la que felicitó al presidente Nicolás Maduro, a su equipo de gobierno y a la primera combatiente, Cilia Flores, por los logros alcanzados en 2016 y por el éxito de 2017, que se presenta “lleno de expectativas, de esperanza y de ánimo de lucha”.

Entre los logros de 2016, mencionó la estabilización del precio del barril del petróleo, el aumento del salario mínimo, el desarrollo de las grandes misiones sociales. “Estamos orgullosas y orgullosos por haberlo acompañado en un año verdaderamente difícil”, expresó.

En torno a las dos líneas de trabajo planteadas por el presidente Maduro, precisó que son vencer la guerra económica, pasar de una economía rentista a una productiva y la defensa de la patria.

En el área económica, señaló, las mujeres están en la primera línea de combate al frente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), impulsando la agricultura urbana con la producción de diversos artículos y alimentos. “Asombra como nuestras mujeres han retomado el tejido, hacen jabón, alimentos tradicionales. Las mujeres han dado un ejemplo de lo que es el pueblo de Venezuela cuando se le desafía, responde con creces”, afirmó.

En torno a la segunda línea, León manifestó que la vicepresidencia a su cargo efectuó una evaluación de la gestión del año 2016, y agradeció a todas las militantes del PSUV,,de las patrullas socialistas territoriales y sectoriales y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), ya que se han organizado por sectores de la economía: mujeres del petróleo, del transporte, de la electricidad, de la industria, de la educación universitaria, entre otros ámbitos económicos.

También apuntó que el plan de trabajo elaborado por las mujeres del PSUV para 2017, destaca la solidaridad, a fin de sumarse al llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro de curar las heridas que ha causado la burguesía y el imperialismo con su guerra en todos los campos.

“Aquí estamos para ir a cada barrio, a los campos, a cada Consejo Comunal, a los CLAP y centros de trabajo a conocer dónde está el dolor de nuestro pueblo, para que juntas podamos curar y aliviar esas heridas que nos ha hecho el enemigo de la patria”, expresó.

Por su parte, la integrante de la vicepresidencia para la Mujer del PSUV, Nubia Infante, responsable de impulsar la unidad cívico-militar, mencionó los planes en esta área para el año 2017.

Explicó que el ejercicio de defensa integral responde al pensamiento estratégico militar del comandante Hugo Chávez, “en este ejercicio, donde el pueblo llano, todas las Josefas y todos los Pedros Camejos hacen presencia para esa defensa de nuestra patria, hacen esas prácticas sin armar, pero con el arma de la dignidad y la moral. No nos dejaremos torcer el brazo”.

T/ Leida Medina

F/ María Isabel Batista