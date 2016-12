Cabello dijo que ante el sabotaje bancario el Gobierno tomará acciones

En relación a los hechos irregulares ocurridos en el estado Bolívar, el dirigente revolucionario afirmó que la guerra mediática contribuyó a la angustia de un pueblo que “lo que quiere es paz”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que ante un “eventual sabotaje por parte de las agencias bancarias del país”, el Gobierno tomaría las acciones correspondientes.

“En esta situación que tenemos, que uno escucha que los cajeros no entregan la plata, que un banco no quiere abrir ¿Qué procede? Uno no se va a quedar de brazos cruzados cuando hay un dueño de banco que, ni siquiera vive en Venezuela, manda a cerrar sus agencias bancarias. La Revolución no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a actuar cuando tengamos que actuar”, subrayó Cabello este miércoles en su programa Con el Mazo Dando.

Cabello hizo referencia a los rumores que se crearon en torno al caso de Banesco, aclarando que esa entidad financiera “tiene que pagar una multa que le impuso un tribunal por un contrato incumplido a la Alcaldía de San Francisco, que lo demandó”.

“Vieron los titulares de la prensa, solo angustiaron al pueblo y hasta llegaron a decir que había saqueos en las casas. Nosotros estuvimos allá y no pasaba nada”.

Afirmó que los hechos fueron promovidos por miembros de la oposición que insisten en atacar las navidades. En ese sentido, señaló que el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, fue incoherente y promovió el rechazó hacia las medidas económicas a través de Twitter.

T/CO con información de Con el Mazo Dando