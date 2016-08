Cabello: Golpe de Estado de 2002 nos enseñó que ante la conspiración “el perdón no es lo mejor”

“A los que crean que van a tumbar a Maduro les digo que la diferencia va a consistir en que no le vamos a dar el mismo trato de 2002, llámese como se llame, tenga el apellido que tengan”, recordó el dirigente revolucionario

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el golpe de Estado de 2002 le enseñó a la Revolución Bolivariana que ante los planes conspirativos “el perdón no es lo mejor”.

Indicó que haber dado indulto a los responsables de este suceso contra el presidente Hugo Chávez solo permitió que se realizaran nuevas conspiraciones contra el proceso revolucionario, razón por la cual aseguró que de presentarse un escenario similar, las medidas serían completamente diferentes.

“El 2002 ya nos enseñó a triunfar y nos dio una lección: que el perdón no es lo mejor, que la impunidad es mala y que la clemencia criminal lleva a otra conspiración. Mañana vamos a vencer como lo hicimos en el 2002, estamos haciendo lo posible por preservar la paz”, manifestó.

Durante una movilización de las fuerzas patriotas en Charallave, estado Miranda, Cabello hizo un llamado a los medios de comunicación, a los banqueros y a los empresarios a asumir las consecuencias de sus actos. “A los que crean que van a tumbar a Maduro les digo que la diferencia va a consistir en que no le vamos a dar el mismo trato de 2002, llámese como se llame, tenga el apellido que tengan”.

Indicó que la Revolución Bolivariana estará al lado del pueblo defendiendo la Patria y recordó que quienes le pusieron fecha al final del mandato del presidente Nicolás Maduro fue la oposición y ahora pretende desentenderse y no asumir las consecuencias que puedan derivar de la “Toma de Caracas” pautada por sectores de oposición para este 1° de septiembre.

“Dijeron que este 1° acabarían con el mandato de Maduro y ahora metieron el arrugue total y a Miraflores no entran. Les voy a decir algo: el chavismo no se ha ido y ustedes no volverán más nunca porque atropellaron a un pueblo y mataron su juventud”, recordó.

Para finalizar, el dirigente revolucionario instó al pueblo a estar en alerta permanente y prepararse para conquistar “la paz de la Patria, de nuestros hijos y nietos”.