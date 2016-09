La Central de Trabajadores de Argentina amenaza con convocar paro nacional

Los argentinos exigen el fin de las políticas neoliberales que han afectado fuertemente a la ciudadanía en menos de un año de Gobierno de Macri

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) amenaza con ir a paro nacional si el Gobierno de Mauricio Macri no escucha el clamor del pueblo y da marcha atrás a las políticas que han golpeado fuertemente el bolsillo de los ciudadanos.

Al culminar la Marcha Federal este viernes, el dirigente de la CTA, Pablo Micheli, denunció que Gobierno pretende que “los que menos tienen paguen el ajuste, mientras que las empresas acumulan cada vez más ganancias”.

Este viernes culminó en Buenos Aires la gran marcha contra el ajuste, el tarifazo y los despidos, en la cual participaron unas 200 mil personas provenientes de cinco provincias del país.

“No queremos ningún ajuste, ni violento, ni gradual, ajuste las pelotas”, dijo Micheli en su discurso ante la multitud.

Asimismo, el dirigente sentenció que más temprano que tarde habrá un paro nacional si el Ejecutivo no les escucha.

“Son vivos. No quieren venir porque hay conflictividad social. Y va a seguir habiéndola si no escuchan el clamor de los compañeros que vienen peleando. Si no nos escuchan, va a haber paro nacional más temprano que tarde”, dijo.

Por su parte, Hugo Yasky, también dirigente de la CTA, destacó que lo que se pide es una reapertura de la paritarias y un mejor salario.

“Queremos que se reabran las paritarias. Queremos un salario para llegar a fin de mes, no un bono para llegar a fin de año (…) Este es el comienzo, puntapié inicial para el gran paro nacional”, aseveró.

Los manifestantes presentaron un comunicado en el que detallan que la protesta se llevó a cabo con la finalidad de exigir la reapertura de paritarias, el fin de los despidos y un paro nacional contra el ajuste.

EN CONTEXTO

Desde su llegada a la presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri ha ejecutado políticas de eliminación de subsidios de servicios básicos, despidos masivos y liberación de precios.

La electricidad aumentó en un 400 por ciento mientras que para las pequeñas empresas fue de 500 por ciento. El transporte público aumentó en un 100 por ciento.

Los despidos incrementaron el porcentaje de la tasa de desocupación, la cual pasó de 5,9 por ciento al 9,3 por ciento en el segundo trimestre de 2016, esto indica que un millón 162 mil 779 personas están sin trabajo, detallaron los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La Marcha Federal emuló la experiencia de 1994, cuando una masiva movilización se concentró en la Plaza de Mayo y cuyos puntos de partida pertenecían a distintos lugares de Argentina. El propósito en ese entonces era muy parecido al actual: rechazar las políticas neoliberales del Gobierno presidido por Carlos Menem.

FyF/Telesur