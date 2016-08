Consejo Electoral anunció las normas del plebiscito en Colombia

Con los compromisos que el Gobierno colombiano y las FARC-EP adquirieron el pasado viernes, las partes quedaron listas para ponerle fin al conflicto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia acordó este miércoles las normas que regirán el plebiscito por la paz en el que los colombianos decidirán si están de acuerdo o no con lo pactado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana, Cuba.

El reglamento de la organización electoral busca dar garantías durante los 31 días que anteceden a la jornada del 2 octubre.

A partir de este miércoles y hasta el 15 de septiembre, se podrá construir un ilimitado número de comités promotores de alguna de las dos opciones y se deberán inscribir ante el ente electoral.

Cada comité estará conformado por no menos de tres personas ni más de nueve. Los comités de campaña en el exterior se inscribirán ante el respectivo consulado.

Acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, el CNE permitió la participación de servidores públicos en la campaña, a favor del Sí o del No, salvo los de la rama judicial, los organismos de control, la organización electoral y los cuerpos de Seguridad del Estado.

MANEJO DE CAMPAÑAS

El punto que genera más interés es el de los topes de campaña. Se definirá que cada comité nacional podrá gastar 8 mil millones de dólares en la campaña, aunque esa cifra podría disminuir un poco, según los magistrados.

El CNE colombiano indicó que para los mecanismos de participación, los topes se fijaron en 3 mil millones de dólares, pero se dejó a salvo el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, razón por la cual pueden aumentarlos.

Las campañas no estarán financiadas con dinero del Estado, lo que quiere decir que serán las empresas privadas quienes financien a los promotores.

Se fija que no habrá ley de garantías y que la campaña se podrá hacer hasta el 1 de octubre, lo que implica que al día siguiente no se podrá dar información o invitar a votar por el Sí o el No cerca de los lugares de votación.

Cada empresa encuestadora deberá hacer los sondeos mínimo con un universo poblacional de mil personas para garantizar que haya una cifra estándar en el muestreo. Este es un tema que el propio presidente Juan Manuel Santos, pidió reglamentar.

Asimismo, se fijará la fecha en que se podrá presentar la última encuesta antes de que los colombianos acudan a las urnas. En este punto aún no hay acuerdo, pero por ahora, está ganando la postura de que el último sondeo se pueda hacer cinco días antes de la refrendación.

Finalmente habrá un sorteo para la repartición del espacio en medios del Estado. Este deberá ser equilibrado y garantizar que los colombianos conozcan las posturas de las dos partes.

F/AVN