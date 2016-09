Difundir la Revolución (Opinión)

Gracias a la invitación de nuestra querida embajadora en la República de Guatemala, Helena Salcedo, participé recientemente, junto con el amigo y profesor Orángel Rivas de la Escuela Venezolana de Planificación, en una vídeo conferencia para un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ante una audiencia de mas de 100 personas me correspondió esbozar la realidad venezolana en tiempos de guerra económica. No me sorprendió para nada que la mayoría de los jóvenes desconocieran los detalles de los variados y diversos logros sociales alcanzados en Revolución, porque a pesar de la cercanía geográfica nos siguen separando las barreras de la mediática transnacional.

Sin embargo, pude notar cómo las muchachas y los muchachos mostraban especial interés cuando les refería que en el modelo bolivariano se destina mas del 70% del ingreso a la inversión social. Que la llegada del comandante Hugo Chávez al poder surgió en respuesta al colapso de un modelo excluyente y tremendamente desigual como la mal llamada “democracia puntofijista”.

Que gracias a la praxis económica legada por Chávez, que ha sido continuada por el presidente Nicolás Maduro, se ha podido disminuir la pobreza general a 19,6% y la pobreza extrema a 4%, que hemos pasado de ser un país con Índice de Desarrollo Humano Medio a uno con Índice de Desarrollo Alto. En fin, que a pesar de las dificultades el acento ha estado en lograr una distribución mas equitativa del ingreso.

En el rostro de los participantes se conjugaban la curiosidad con el asombro, pero la sorpresa se convirtió en desaprobación cuando les expliqué que mafias organizadas acaparan, contrabandean y especulan con tasas de ganancia exorbitantes de 3.000 y hasta 4.000 % en medio de esta guerra económica contra el pueblo. La agenda económica bolivariana tiene el reto histórico de diversificar la producción y trascender el rentismo, pero a la par debemos incrementar los esfuerzos por difundir la Revolución.

dcordovaster@gmail.com