Distrito dicta medidas para el partido Colombia-Venezuela

El encuentro se realizará el jueves primero de septiembre, a partir de las 3:00pm, en el estadio Metropolitano por eliminatoria al mundial de Rusia 2018

La Alcaldía dispuso una serie de medidas por motivos de seguridad en en Barranquilla durante el partido de Colombia ante Venezuela, por eliminatoria al mundial de Rusia 2018.

La secretaría de Movilidad solicita a los asistentes al encuentro deportivo, no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del ‘Metro’ no estará habilitado.

Asimismo, establece la prohibición de operaciones de ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 07:00 p.m, en las zonas de la avenida Circunvalar, entre las calles 45 y 46 y la calle 45 entre carrera 1, avenida las Torres.

La zona autorizada para realizar estas operaciones será la vía de servicio paralela a la Circunvalar entre la calle 46 y el mega colegio Germán Vargas Cantillos, sector Las callenas.

En cuanto a las zonas de circulación peatonal, Distrito dispone utilizar vías como la calle 46 entre la Circunvalar y la carrea 1E, la carrera 1 avenida Las Torres entre las calles 45 y calle 46F, el carril mixto, sentido norte- sur de la calle 45 entre la carrera 1E y Circunvalar; desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm. Por su parte los carriles de uso exclusivo de Transmetro continuarán habilitados para el uso de buses del sistema y el carril mixto para uso de vehículos particulares.

Las zonas de prohibido parquear regirán de acuerdo a la regulación de estacionamiento contenida en el decreto Distrital No. 0204 del 5 de septiembre de 2014 “Por medio del cual se regula el estacionamiento de vehículos en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual podrá ser consultado en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad: http://movilidad.barranquilla.gov.co/. Por lo cual no se podrán estacionar sobre andenes, zonas verdes o sobre cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

La secretaría de Movilidad también prohíbe el uso de vehículos pesados y realización de actividades de cargue y descargue, en el mismo horario estipulado anteriormente y por los siguientes tramos viales: Circunvalar desde la calle 45 hasta la calle 49, calle 49 desde la Circunvalar hasta la carrera 4, carrera 4 desde la calle 49 hasta la calle 45.

Las personas que cuentan con permiso especial para circulación de vehículos de esta denominación no podrán hacer uso de este durante la vigencia de la restricción. Cualquier persona que incurra en la violación de la norma, será sancionada con una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales vigentes.

De igual forma, habrá prohibición de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en la zona circundante al estadio metropolitano, como la calle 45 desde la carrera 2E con Circunvalar, calle 45 hasta la 47, calle 47 desde la Circunvalar hasta la carrera 2E, y la carrera 2E desde la Calle 47 hasta la Murillo.

Entre las medidas que dispone el Distrito para que todo se desenvuelva en completo orden, se harán cambios de sentido de circulación vial temporal, en la carrera 1E desde la murillo hasta la calle 49, la cual quedará en sentido oriente-occidente, en el horario comprendido entre las 9:00 am hasta las 7:00 pm.

El sistema de transporte masivo operará desde las 10:30 am, con una programación especial, para lo que se activará una hora pico distinto al habitual, con el fin de tener servicios con mayor frecuencia y rutas expresas, entre las 10:30 am y las 3:00 pm.

Una vez finalice el partido, Transmetro tendrá 20 buses articulados disponibles en la estación Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano, para atender la demanda.

Para la operación retorno del Estadio Metropolitano que se activará desde las 4:30 p.m., estarán disponibles las rutas R1-S1-B1-B2-R10 y S10, con una frecuencia de 5 minutos, para llevar de manera eficaz a los aficionados a sus lugares de destino.

RECOMENDACIONES

Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.

Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

F/elheraldo.co