El imperialismo “no ha cedido ni un milímetro” su ataque contra la Revolución Bolivariana

“Nos han aplicado todas las formas de guerra que conocíamos y muchas otras: guerra psicológica, eléctrica, económica, petrolera y la Revolución ha demostrado su capacidad de reponerse”, expresó desde la reunión del Comité Ejecutivo Foro de São Paulo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que el imperialismo ha aplicado todas las formas de ataque contra la Revolución Bolivariana y no “ha cedido ni un milímetro” en su arremetida.

“Le ha tocado a la Revolución Bolivariana estar en el centro del ataque imperial, brutal ataque que no ha cedido ni un milímetro en 18 años que estamos próximos a cumplir (…). Ha planeado una campaña que nunca habíamos visto, de una magnitud mundial”, fustigó.

Durante su participación en el Comité Ejecutivo Foro de São Paulo, que se desarrolla en Managua, Nicaragua, el jefe de Estado recordó que el proceso bolivariano, iniciado por el comandante Hugo Chávez, ha sido atacado con una guerra no convencional no comparable, la cual se acrecentó luego de su partida física.

“El imperialismo estaba preparado porque pensó que ante la ausencia del gigante era el momento para caerle encima a la Revolución, dirimirnos y que nuestro destino fuera la derrota. (…) Nos han aplicado todas las formas de guerra que conocíamos y muchas otras: guerra psicológica, eléctrica, económica, petrolera y la Revolución en cada etapa ha demostrado su capacidad de reponerse a las dificultades”, expresó.

El mandatario Nacional recordó las arduas batallas libradas por la Revolución Bolivariana durante las guarimbas y diversos sabotajes que intentaron desestabilizar el proceso socialista y crear malestar en la población venezolana.

“En el 2014 afrontamos las guarimbas y nos hicieron un daño económico grande, terminamos 2014 victorioso pero golpeados, el 2015 fue una guerra feroz en el campo de la economía, 2016 lo calificamos el año más duro, más difícil y más largo. Hemos empezado el 2017 a la ventaja y en contraofensiva victoriosa en todos los campos”, aseguró.

Reiteró su compromiso de recuperar la economía nacional ajustado a la Constitución Bolivariana de Venezuela. “Es el año de la recuperación y contraofensiva, no me tiembla el pulso, no vamos a hacer jamás lo que ellos quieren que hagamos, dentro de la Constitución todo”.

EL PRÓXIMO 5 DE MARZO RECORDARÁN LEGADO DEL COMANDANTE CHÁVEZ

El jefe de Estado invitó a todos los movimientos populares a la conmemoración del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez, el próximo 5 de marzo.

Indicó que para la ocasión se realizarán diversos eventos para intercambiar experiencias de lucha en América Latina y el mundo, así como recordar las grandes obras iniciadas por el líder de la Revolución Bolivariana.

Para finalizar, aseguró que “es la hora del consenso de nuestra América” e instó a mantener la lucha a favor de los pueblos.