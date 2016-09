Juicio de Rafael Esquivel ya tiene fecha

Hasta la fecha, 16 personas y dos compañías de marketing deportivo se declararon culpables

Varios acusados en un gigantesco caso de corrupción relacionado con el organismo que regula el fútbol mundial, la FIFA, están negociando acuerdos de culpabilidad, dijo el lunes un fiscal estadounidense.

El fiscal adjunto Evan Norris se refirió a los acuerdos en una audiencia en una corte federal de Brooklyn luego de que la jueza de distrito Pamela Chen estableció el 6 de noviembre del 2017 como fecha de juicio para siete ex dirigentes de fútbol y un ejecutivo de marketing.

Los ocho se declararon no culpables, pero Norris dijo que “estamos en discusiones de acuerdos de culpabilidad con varios de estos acusados”. El caso involucró a 42 individuos y entidades.

Los fiscales dicen que los acusados participaron en esquemas de sobornos por más de 200 millones de dólares, solicitados y recibidos por dirigentes del fútbol por derechos de marketing y emisión de torneos y partidos.

Hasta la fecha, 16 personas y dos compañías de marketing deportivo se declararon culpables.

Los ocho acusados que serían sometidos a juicio el año próximo incluyen a los ex miembros del comité ejecutivo de la FIFA José María Marín de Brasil, Juan Ángel Napout de Paraguay, Eduardo Li de Costa Rica y Julio Rocha de Nicaragua.

También aparecen el ex presidente de la federación de Venezuela Rafael Esquivel, el ejecutivo de marketing deportivo Aaron Davidson, de Miami; Héctor Trujillo, un juez de Guatemala y ex dirigente de la federación de su país; y el ex dirigente de fútbol de Islas Caimanes Costas Takkas.

