Madres de Plaza de Mayo retoman “Marchas de la Resistencia”

Para cerrar la protesta, habrá una serie de discursos pronunciados por, además de Bonafini, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el diputado nacional Edgardo Depetri; y el legislador del Parlasur Agustín Rossi

La Asociación Madres de Plaza de Mayo retoman este viernes las “marchas de la resistencia”, que se extienden durante 24 horas y que en esta oportunidad, serán expresión popular de rechazo al gobierno de Mauricio Macri.

A más de diez años de la última convocatoria de este estilo, Hebe de Bonafini decidió retomar las “Marchas de la Resistencia” que se habían impulsado a partir de 1981 para reclamar la vigencia de los derechos humanos, por entender que desde diciembre pasado “hay un enemigo en la Casa de Gobierno”, en referencia al actual mandatario Mauricio Macri..

La movilización está convocada para las 17H00 hora local, en la Plaza de Mayo y concluirá 24 horas más tarde con un acto de cierre y varios oradores, y tendrá como objetivo repudiar al Gobierno de Cambiemos y pedir por puestos de trabajo.

“La marcha no es contra uno, es contra un Gobierno que nos quiere hacer mierda, pero lo que no tienen ellos es el pueblo en la calle. Vamos a inundar las calles, las plazas, para que los compañeros que no tengan trabajo se sientan apoyados”, afirmó Bonafini durante la tradicional ronda de los jueves, que se realizó con una bandera que rezaba “La falta de trabajo es un crimen”.

Además de la batería de reclamos al Gobierno, días después de se diera a conocer el índice de desocupación del 9,3 por ciento, la vuelta de las “Marchas de la Resistencia” tendrán un prominente carácter político-partidario, ya que la consigna será: “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Cristina conducción”.

“Sólo con esa consigna: no se va a permitir otra consigna que esa”, advirtió a la prensa la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En ese sentido, precisó que son “más de 30 organizaciones” kirchneristas las que participarán de la movilización, entre las que se destaca La Cámpora, el Frente Transversal, Nuevo Encuentro, La Néstor Kirchner, el Partido Solidaridad e Igualdad, entre otras.

Para cerrar la protesta, habrá una serie de discursos pronunciados por, además de Bonafini, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el diputado nacional Edgardo Depetri; y el legislador del Parlasur Agustín Rossi.

Bonafini convocó a la militancia a integrar la movilización “con alegría y con ganas” y destacó que “hay que caminar 24 horas para que la marcha se sienta”, al tiempo que remarcó: “Ni a dormir, ni a pelotudear: a cantar”.

TyF/Telesur