El magnate (Opinión)

Un magnate es una “persona muy rica e importante por su cargo o por su poder, especialmente en el mundo de los negocios, la industria o las finanzas”.

El magnate Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos, un hombre mediático, conocido por el pueblo estadounidense; su historia de vida y conducta siempre fueron materia prima para todo tipo de guiones y noticias de prensa y televisión.

Con el señor Trump los hombres de negocios, la empresa privada -su visión, ideales y criterios- llegan sin máscaras a “gerenciar”, gestionar el Gobierno y los asuntos públicos.

Pero qué busca un hombre de negocio (un empresario): dinero, poder económico, prestigio, influencia; guiado por el sueño americano (el progreso material individual sin límites) cuyos atributos son: el individualismo, la propiedad, acumulación de riqueza y consumismo.

En el pensamiento del magnate (en Ecuador y Venezuela “pelucón”) subyace el desprecio al ser humano, al pueblo, a la naturaleza: prevalece la competencia y la ley del mas fuerte (destruye a su competidor), el pobre y el débil no tienen cabida en su ideal de éxito, la naturaleza es para explotarla no para conservarla.

Ese es el imaginario que representa un magnate en el Gobierno, en su mundo no hay espacio para justicia e igualdad, la solidaridad, la seguridad y protección social –todo tiene su precio- en su matemática no entra el derecho humano a: vivienda, salud, educación, protección a la pobreza, etc.

Ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo en el que gobierne un magnate (un “pelucón”), encontrarán programas sociales como la Misiones impulsadas por la Revolución Bolivariana.

Estos contrastes (lucha contrahegemónica) deben alimentar los contenidos en nuestros medios.

