PCV reitera su disposición para lograr candidatura unitaria en la Futpv

Partidos comunistas y revolucionarios de América Latina coordinaron acciones para una lucha conjunta contra lo que llaman contraofensiva neoliberal en la región

Voceros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) reiteraron su decisión de apoyar a candidatos propios para las elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv) del próximo 22 de septiembre, no obstante, aseguraron su disposición de concertar acuerdos que permitan al chavismo dentro del sector petrolero presentar candidaturas comunes de cara al proceso electoral sindical.

Oscar Figuera, secretario general del partido comunista y vocero de la rueda de prensa semanal de esta tolda, advirtió que como organización política del Polo Patriótico se deslindan de cualquier responsabilidad en caso de que las fuerzas revolucionarias pierdan el control de la Futpv por llegar desunidos a las elecciones.

“Tenemos que señalar que no caeremos en el chantaje de la culpa, al no establecerse un acuerdo unitario para estas elecciones, tomando en cuenta que nosotros seguimos trabajando y propiciando espacios para la unidad, que no se ha logrado por ausencia de respuesta de quienes tienen el control de la Futpv”, explicó.

Rechazó los señalamientos de parte de factores que dicen identificarse con el Gobierno y que han desatado por vía de mensajes telefónicos y en redes sociales una campaña de descalificación contra el PCV y sus cuadros por intentar concretar una propuesta inclusiva para el chavismo dentro de la industria petrolera.

“En caso que se pierdan las elecciones, los responsables son los que tienen las posibilidades reales de impulsar un acuerdo unitario y no lo hacen por mantener una postura de autosuficiencia, en la que consideran que el resto de las fuerzas políticas deben subordinarse a sus deseos”, sentenció.

Figuera rechazó aceptar posiciones unilaterales por parte de los líderes de la Futpv. “No lo vamos a hacer, aquí estamos con la unidad, sin chantaje, ni subordinación, en una relación entre iguales. Es tiempo de lograr tratos y no de descalificarnos los unos a los otros”, dijo.

En otro orden de ideas, el diputado a la Asamblea Nacional informó que los días 26, 27 y 28 de agosto se realizó en Perú la reunión de partidos comunistas y revolucionarios de América Latina, donde coordinaron acciones para una lucha unitaria contra lo que llaman la contraofensiva neoliberal en la región.

En la reunión llamaron a concertar un programa de lucha común para derrotar la ofensiva neoliberal que presiona sobre los gobiernos progresistas de la región e impone condiciones lesivas a la soberanía y los intereses populares en los países que ha sometido.

T/ Luis Ángel Yáñez

F/ Miguel Romero