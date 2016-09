Políticas sociales del Gobierno venezolano son ejemplo ante arremetida de la derecha

El dirigente laboral de Latinoamérica y el Caribe percibe un desinterés de los gobiernos actuales por avanzar en los procesos de integración. Aseguró que el avance de gobiernos de derecha ha resquebrajado esas iniciativas

Las políticas sociales del Gobierno de Venezuela son ejemplo continental porque asumen la solución de los problemas económicos y sociales sin afectar al pueblo, como sí lo hacen los ajustes que tomó Mauricio Macri en Argentina y los que pretende Michel Temer en Brasil, manifestó Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate).

“Venezuela no ha tomado el camino de la receta ortodoxa. El Gobierno venezolano viene imaginando otra solución a los problemas, no la de que el pueblo pobre cargue sobre sus espaldas la crisis que no causó”, expresó el dirigente sindical que visitó el país para participar en la movilización chavista y sostener encuentros con la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Frentasep) encabezada por Franklin Rondón.

Los que está pasando en Argentina es que el Gobierno de derecha asumió la solución de los problemas mediante las recetas ortodoxas neoliberales que tienen su origen en las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Consenso de Washington, explicó el presidente de la confederación continental.

ENFRIAR ECONOMÍA

Esta propuesta no es otra que la de “enfriar la economía vía devaluación de la moneda nacional respecto al dólar, vía inflación y achicar el consumo de la población y del gasto público en educación, salud y bienestar social, junto a un incremento del precio de los servicios públicos, fundamentalmente agua, gas y electricidad.

“Esto es lo que está pasado en Argentina, que ha tenido como consecuencia la pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo públicos y privados, de los cuales cerca de 11 mil son de la administración pública nacional y 25 mil de los estados provinciales”, precisó Fuentes.

El resultado en el país sureño fue 60% de devaluación, 40% de inflación al cierre de 2016 y aumento de las tarifas de electricidad, gas y agua que no solo impacta a las familias, sino a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que es el gran empleador de ese país, detalló el dirigente sindical.

“El presidente Macri llegó a la Presidencia con engaño, no le dijo el pueblo la verdad. Ganó con poca diferencia de votos. En el caso de Brasil se va a imponer un modelo que el pueblo no votó”, aseveró.

CONTEXTO REGIONAL

La situación actual de Argentina la contextualizó Fuentes en la crisis económica regional originada por el comportamiento de los precios de los commodities. “La caída en el valor de las materias primas que exportan América Latina y el Caribe tuvo una incidencia directa en los ingresos nacionales”, comentó el dirigente de los empleados públicos.

En el caso de los gobiernos progresistas durante la década de bonanza, esos mayores ingresos permitieron una mejor distribución de la riqueza y los pueblos avanzaron en una mejor calidad de vida, tanto en educación, como salud y el trabajo.

Pero con la caída de los precios de las materias primas en esta década, se redujeron los presupuestos y los gobiernos de derecha, como en el caso de Argentina y ahora Brasil, respondieron con un ajuste. “El pueblo termina pagando la crisis económica en los gobierno que siguen las recetas neoliberales”.

Por lo contrario, los gobiernos progresistas, como el de Venezuela, buscan sostener los empleos y estimular el consumo mediante el ajuste hacia arriba de los salarios, de manera de estimular el poder de compra para que la economía crezca y no se deprima”, comentó.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Fuentes indicó que en la Clate están convencidos de que hay que revalorizar la democracia con un profundo contenido social, pero alerta sobre la viabilidad del modelo extractivista minero, petrolero, y agrícola, fundados en una matriz exportadora que ha afectado tanto a los gobiernos progresistas, neodesarrollistas o posneoliberales.

“En la última década los grandes ganadores fueron la banca y el capital financiero, tendencia que se contrapone con políticas que tengan como objetivo real la creación de empleo genuino con salarios dignos”, apuntó.

Sin entrar en valoraciones particulares, Fuentes dijo que mantiene una posición crítica respecto al desempeño de los gobiernos de la región en la década anterior. “Los procesos de integración fueron tímidos. El presidente Hugo Chávez fue el que más esfuerzos hizo sobre la unión de la región, pero no logró el acompañamiento necesario. América Latina y el Caribe no tenemos destino si no vamos juntos”, planteó.

El desinterés de los gobiernos actuales por la integración es notorio y es punto “débil de la región. Se debe fortalecer la identidad conjunta en torno al rechazo de los tratados de libre comercio (ALCA) y las políticas del FMI”, refirió.

El presidente de la Clate informó que el movimiento sindical del Mercosur se ha movilizado para respaldar el proceso venezolano ante las amenazas imperiales.

“En Montevideo, organizaciones laborales del bloque manifestaron esta semana frente a la sede del organismo para expresar su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro. Por eso creo que los trabajadores tenemos una deuda para marchar hacia un mejor proceso de integración para resistir a la crisis y a la arremetida de la derecha continental”, insistió Fuentes.

CLATE CONMEMORA 50 AÑOS EL PRÓXIMO 25 DE FEBRERO DE 2017

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate) es una organización unitaria a la que están adheridos gremios estatales de 17 países de la región, sin importar si tienen o no otra afiliación internacional, explicó el presidente del organismo sindical, Julio Fuentes.

“En la organización conviven organizaciones de distintas corrientes sin ningún inconveniente, que enriquece el debate, y la sede se fija donde viva el presidente de la organización, que se elije cada cuatro años”, explicó el titular de la Clate.

Entre las actividades, este mes realizarán un comité ejecutivo, el 29 de septiembre, en San Salvador. El próximo 24 de febrero de 2017 la Clate cumplirá medio siglo de vida y organizará un congreso, por lo que convocó al conjunto de las organizaciones miembros a aportar materiales para las 50 actividades conmemorativas del cincuentenario.

“Soy optimista, espero salir de este período de la arremetida de la derecha. Participé hace poco en una manifestación en Santiago de Chile contra las AFP (sistema privado de previsiones social). Se dice que fue la concentración más grande desde que ganó el No a la reelección del dictado Augusto Pinochet”.

T/ Manuel López

F/ José Miguel Meneses