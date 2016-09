Se han dado dos reuniones preparatorias para el diálogo Gobierno-oposición

Rodríguez indicó que las reuniones no se hicieron públicas respetando una solicitud hecha por la oposición

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó este martes que ya se han realizado dos reuniones preparatorias para el diálogo Gobierno-oposición.

Acotó que por la parte de la Revolución Bolivariana participó el diputado Elías Jaua, la canciller Delcy Rodríguez, el diplomático Roy Chaderton y su persona, mientras que omitió los nombres de los asistentes por la parte opositora.

Rodríguez indicó que las reuniones no se hicieron públicas respetando una solicitud hecha por la oposición, pero el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, y el diputado Enrique Márquez hicieron acotación este lunes sobre dicho acercamiento.

“Las oposición solicitó que esas reuniones se mantuvieran en secreto y como nosotros somos personas de palabra, así lo mantuvimos, pero entendemos que debemos hacerlo público una vez que Ramos Allup lo diera a conocer”, indicó.

Desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, el alcalde recordó que los puntos a tratar, concluidos por separados y dado a conocer por la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) son los siguientes:

1. Instalación de la Comisión por la Verdad y Justicia.

2. Respeto y convivencia entre los Poderes Públicos.

3. Discusión para vencer la guerra económica y promover la estabilidad del país.

4. Preservación del estado de Derecho.

5. La paz de la República.

El alcalde recordó que el diálogo no se basará en violaciones a las leyes, sino en las decisiones que beneficien al pueblo y no a un grupo en particular.

“No podemos negociar la Constitución, (…) quisiéramos que el diálogo nos permita avanzar y que los venezolanos se sientan tranquilos que los actores políticos pueden, en paz, dirimir las diferencias y encontrar puntos de encuentro”, expresó.