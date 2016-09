Sepa qué le respondió Lila Morillo a “El Puma”

A la pregunta si al “El puma” se le subió en algún momento la fama a la cabeza, Morillo respondió: “Se convirtió en un ser humano completamente diferente al que yo conocí

Preocupada por la enfermedad de su exesposo José Luis Rodríguez, y enfurecida por la “prepotencia y falsedad”, que según ella, mostró “El puma” en el programa de Jaime Bayly, se pronunció ayer la “Maracucha de Oro”, Lila Morillo, en entrevista exclusiva con el diario Panorama.

La diva zuliana también habló de su tristeza por como le ha sentado esta “trágica” noticia a sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo, sobre la verdadera causa del padecimiento de salud del intérprete de “El Pavoreal”, y de cómo su segunda esposa Carolina e hija Génesis, lo han influenciado en contra de el clan Morillo.

“Yo sabía sobre este padecimiento de José Luis desde hace mucho tiempo, por medio de varias revelaciones que me hizo Dios … Dios le habla a Lila Morillo. Se lo comuniqué de inmediato a mis hijas, ellas trataron de buscarlo en la clínica donde tuvo una recaída, y la esposa e hija de José Luis no las dejaron pasar. Es tanta la presión que ejercen ellas sobre José Luis, que él hasta les llegó a decir a mis hijas: ‘no me envíen textos ni me llamen más que no les voy a responder”, aseguró, y confesó que Liliana ha buscado a su padre “por encima de las mediocridades”.

Con respecto al origen de la fibromatosis pulmonar que dijo “El puma” padecer, hace una semana, en el programa de Bayly, la cantante señaló: “Cayó en las redes del diablo influenciado por su esposa Carolina. En sectas religiosas que lo han llevado a donde está. Si tuviera a Jesucristo en su corazón no estuviera padeciendo esa enfermedad. Dudo que entre al reino de Dios si le está dando la espalda a Jesucristo”, agregó .

La también actriz habló sobre el reciente libro de José Luis Rodríguez: El puma y yo. “Trataré de leerlo para ver lo que ha dicho (…) El está muy mal de salud, y lo que hace es promocionar un libro para dejar un legado, porque sabe que se le está acercando su hora. Si se arrepiente y busca a Dios se cura con un milagro. Debe arrepentirse de muchas cosas malas que hizo, de muchas, que yo si las voy a escribir en mi libro que ya estaba listo, y ahora pospondré porque hay mucha tela que cortar”, refirió Morillo.

A la pregunta si al “El puma” se le subió en algún momento la fama a la cabeza, Morillo respondió: “Se convirtió en un ser humano completamente diferente al que yo conocí. Se enfermó porque quería alcanzar la fama en el mundo entero, y ser como Julio Iglesias. No es que no quiso ser un playboy como dijo en el programa de Jaime Bayly, fue que no pudo alcanzarlo”, aclaró la cantautora.

Sin olvidar que José Luis Rodríguez es el padre de sus dos hijas, Morillo puntualizó: “Le deseo una pronta y segura recuperación, pero que sea honesto consigo mismo y diga la verdad… Yo sí sé para dónde voy”.

Fuente/Panorama