Vicepresidente colombiano prosigue ataques: Venezuela “no respeta la democracia”

Germán Vargas Lleras señaló que el Gobierno venezolano “nunca ha respondido las muchas notas y mensajes que por los caminos diplomáticos les hemos enviado” motivado, según él, por el “maltrato a los compatriotas (colombianos) en ese país”

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, manifestó que el término “veneco” usado por él para referirse a los venezolanos en el municipio Tibú, “no es para nada despectivo”.

Su palabras se dan en respuesta al Gobierno Bolivariano que lo acusó de expresar “abiertamente odio, discriminación e intolerancia contra nuestros connacionales” durante la entrega de viviendas en la localidad del Departamento del Norte de Santander.

“El término no es para nada despectivo, es un gentilicio, imagínese si a mí me va a molestar que me digan cachaco o a la gente del Caribe costeños”, manifestó, en palabras citadas por Blu Radio, medio de comunicación colombiano.

Sin embargo, el funcionario colombiano prosiguió sus señalamientos contra Venezuela y expresó que en el país vecino hay un “Gobierno que no respeta la democracia, no respeta las instituciones”.

“Me sorprende mucho que en Venezuela le hayan dado esta connotación (a Veneco), sobretodo el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Maduro (…) nunca ha respondido las muchas notas y mensajes que por los caminos diplomáticos les hemos enviado por el maltrato a los compatriotas en ese país”, dijo.

En su opinión la llegada de venezolanos está “incidiendo en la inseguridad, en quitarle las oportunidades de empleo para la gente de Barranquilla”.

La República Bolivariana de Venezuela, rechazó de manera contundente las recientes declaraciones del vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Llera mediante un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

“El Derecho Internacional reconoce el derecho a la dignidad y al trato igualitario de las personas, y contempla además el debido respeto y buen trato que merecen los seres humanos, independientemente de su posición social, etnia, nacionalidad, o cualquier otra consideración”, argumentó el Gobierno venezolano mediante el texto de la cancillería.

