Políticos y organizaciones del mundo condenan agresiones del Grupo de Lima contra Venezuela

Diversos líderes del mundo, políticos y organizaciones transmitieron a Venezuela su apoyo antes las agresiones que dirigió el pasado viernes el autodenominado Grupo de Lima contra Venezuela que desconoció el próximo gobierno que comenzará el jefe de Estado, Nicolás Maduro el 10 de enero para el período 2019-2025, la coalición de derecha llamó además al mandatario nacional de manera injerencista a declinar el poder ante la Asamblea Nacional en desacato.

Ante esto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó su apoyo a Venezuela al tiempo que repudió las acciones injerencistas contra la Patria de Bolívar.

“Ratificamos nuestro invariable apoyo a Venezuela y rechazamos los recientes pronunciamientos y acciones injerencistas hacia esta hermana nación. Auguramos éxitos al nuevo mandato del presidente, Nicolás Maduro”, expresó el canciller en su cuenta Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también expresó su solidaridad a Venezuela al abstenerse de suscribir el pronunciamiento por los países integrantes del autodenominado Grupo de Lima y expresó que su Gobierno respetará los principios constitucionales de no intervención en política exterior.

“Vamos a respetar los principios contitucionales de no intervención en materia de política exterior, por eso no se suscribió esa carta que condena al gobierno de Venezuela, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros países”, expresó el líder mexicano.

En ese contexto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó sus felicitaciones al gobierno de México por no validar el principio de no intervencionismo y las acciones golpistas que lidera Estados Unidos a través el Grupo de Lima contra el gobierno de Venezuela.

“Saludamos al gobierno democrático de México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por Estados Unidos a través del Grupo de Lima. La democracia se sustenta en la paz, el diálogo y la autodeterminación de los pueblos”, publicó el líder en la red social Twitter.

Por otra parte, el senador ruso, Ígor Morózov, manifestó que la postura asumida por el autodenominado Grupo de Lima de desconocer el nuevo período de Gobierno de Maduro, está impuesta por Estados Unidos que seguirá presionando al líder del país suramericano.

“Todo esto está provocado por Estados Unidos que continuará presionando a Maduro y los procesos políticos en el país”, resaltó.

El Partido Comunista de España se suma a las manifestaciones de condena contra la injerencia del autodenominado Grupo de Lima contra el Gobierno de Venezuela, señalando que solo buscan perturbar la legalidad constitucional y generar una intervenir militar al país.

“Este es un paso más en la escalada de agresiones imperialistas y de intentonas golpistas que sufre el pueblo de Venezuela, con el objetivo de subvertir la legalidad constitucional y provocar situaciones para intervenir militarmente el país, como ya declaró Luís Almagro, Secretario General de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), también conocida como ministerio de Colonias de Estados Unidos”, publicó el partido comunista mediante un comunicado.

La Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, también expresó su solidaridad con Venezuela.

“Queremos denunciar ante los pueblos del mundo la pretensión de la derecha internacional, en concordancia con opositores venezolanos y el conocido Grupo de Lima, de desconocer la voluntad de voto del pueblo venezolano expresada en las urnas a través de un proceso electoral democrático y transparente avalado por organismos internacionales donde el 67,84% de los votos eligieron la renovación del mandato constitucional del Presidente Nicolás Maduro”, resaltó la organización en un comunicado.

T/AVN

F/Archivo