«Por amor a Guárico»: Más de mil favorecidos en la primera fase del Plan Quirúrgico Oftalmológico

La primera fase del Plan Quirúrgico Oftalmológico “Por amor a Guárico” ha finalizado con un rotundo éxito, al lograr la atención de más de mil pacientes a lo largo y ancho de los 15 municipios de la entidad. Este importante despliegue de salud visual ha devuelto la esperanza y la calidad de vida a los guariqueños.

‎»A cada médico especialista, a los hombres y mujeres, y al poder popular que se sumó a esta increíble labor que devolverá la luz a los ojos de los guariqueños», expresó el líder de la región llanera, Donald Donaire.

‎El recorrido de este plan inició en el municipio Juan Germán Roscio Nieves y continuó por Pedro Zaraza, José Félix Ribas, Santa María de Ipire, El Socorro y Juan José Rondón. Posteriormente, las jornadas de atención se extendieron a Chaguaramas, Leonardo Infante, Julián Mellado, Ortiz, Esteros de Camaguán, San Gerónimo de Guayabal, Francisco de Miranda, José Tadeo Monagas y San José de Guaribe, completando una jornada por todo el estado.

‎La autoridad única regional de salud, Jesús Rojas, estuvo presente durante todo el proceso de captación e intervención de los pacientes, asegurando el correcto desarrollo de cada jornada.

