Por una nueva victoria

El quíntuple campeón de los “X Games” Daniel Dhers regresa a la acción en la tercera parada del “UCI BMX Freestyle World Cup 2017”, competición clasificatoria para los venideros Juegos Olímpicos Tokio 2020. El mundial se llevará a cabo en la ciudad de Edmonton, Canadá, del 15 al 17 de septiembre.

Dhers se perfila como el representante venezolano en la próxima justa olímpica, con el debut de la modalidad “BMX freestyle”. Comentó. “¡Me siento bien! Tuve una buena preparación física antes de esta tercera parada. Será una competencia difícil, pero estoy preparado para enfrentar el reto”.

Las paradas previas a la tercera jornada de la “World Cup 2017” fueron positivas para Daniel. A inicios de año en Montpellier, Francia, el caraqueño ocupó la tercera plaza con un resultado de 91.00 puntos. Posteriormente, se quedó con el segundo lugar con una puntuación de 86.80 en la segunda fecha de la “UCI BMX freestyle World Cup” realizada en Budapest, Hungría.

Cabe destacar que el sistema de clasificación del “BMX freestyle” para los próximos Juegos Olímpicos será a través del ranking mundial, por lo tanto el venezolano busca sumar puntos para mantenerse en las primeras posiciones de la tabla.

MIRANDO A TOKIO

Tokio 2020 se perfila como los juegos de la modernidad, ya que el Comité Olímpico Internacional le abrió las puertas al skateboard, surf y al BMX en la modalidad freestyle. Brindando así el escenario idóneo para que nuestro mayor representante en el BMX extremo tenga la posibilidad de hacer variadas piruetas tras una presea olímpica.

“Desde hace varios años se estudió la posibilidad de que el BMX freestyle fuese considerado un deporte olímpico, pero no fue hasta ahora que ya es real. Por mi parte estoy muy contento de esta noticia, faltan tres años para la inauguración de los juegos, he tenido un buen año y el ritmo que llevo me hace ver la posibilidad de dar un buen espectáculo en Tokio 2020”, comentó el cinco veces medallista de oro de los “X Games”, Daniel Dhers.

En cada una de sus competencias profesionales Dhers hace muestra de su nacionalidad. Por ello explicó: “Lo que más satisfacción me da es regalarle alegrías a Venezuela a través del deporte, sobre todo en esta actividad que no es muy común en el país. Ser parte de una delegación nacional en un evento de esta magnitud demuestra que la perseverancia lo vale todo”. Conjuntamente añadió. “Solo quiero pedalear mi bicicleta con constancia, ese es el secreto de mi carrera”.

RESULTADOS

Los logros más resaltantes en la carrera deportiva de Daniel se inician desde el año 2006 cuando entró al Dew Action Sports Tour, ese mismo año se posicionó en el primer lugar, luego en los años 2007 y 2010 Dhers repitió victoria en el Dew Tour. Mientras que en los X Games mordió el metal dorado en cinco ocasiones, siendo campeón absoluto en 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013. El ciclista criollo afirmó que lo más bonito de su carrea sería culminarla con una medalla de peso olímpico.

“Tengo 13 años haciendo vida en competencias internacionales, mi retiro es una realidad. Llegar a los Juegos Olímpicos es un reto y más porque solamente nueve atletas participarán en la modalidad; llegar a Tokio es un logro. Tengo visualizado retirarme en el 2020-2021 y qué mejor oportunidad de hacerlo que siendo parte de unos Juegos Olímpicos”. Además manifestó: “Seguiré siendo parte del deporte, no dejaré de montar mi bicicleta. Pero, no será al mismo ritmo contrarreloj en el que vivo ahora”.

TRAYECTORIA

El venezolano Daniel Dhers consiguió el segundo puesto en la prueba final de la Copa del Mundo de BMX Freestyle 2017, disputada en Budapest, Hungría, con una puntuación de 86.80. A finales de año tendrá su primera competición oficial para encaminarse a los Juegos Olímpicos, la cita es en China desde el viernes 10 de noviembre al domingo 12, día en el cual también se disputarán las eliminatorias. Por primera vez el BMX Freestyle competirá bajo la cúpula de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

T/ Redacción CO

F/ Cortesía COV

Caracas