Portugal: El socialista António José Seguro gana segunda vuelta de elección presidencial

El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura, según mostraba el escrutinio, que con el 99.20% de los votos revisados daba al ex secretario general del Partido Socialista (2011-2014) un 66.82% de boletas frente a un 33.18% para el líder de ultraderecha André Ventura.

Ventura reconoció la derrota en declaraciones a la prensa. “Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones”, dijo. Mientras, Seguro tuvo sus primeras palabras para la ciudadanía: “Mi primera palabra es simple: el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con apego a los valores democráticos”, declaró a periodistas en Caldas da Rainha, donde reside.

“Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia”

En un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, Seguro afirmó que “los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia” y envió un mensaje a su rival de ultraderecha, proponiendo que desde ahora dejen de ser adversarios y trabajen “por un Portugal más desarrollado y más justo”.

Seguro triunfó este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales con el voto de su espectro político y el de centroderecha. Su victoria implica el regreso de una figura de izquierda al Palácio de Belém, sede de la Presidencia lusa, 20 años después de la salida de Jorge Sampaio en 2006, a quien siguieron los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

Varios sondeos a pie de urna han dado una victoria para Seguro con entre un 67 y un 71% de los votos. De confirmarse esa última cifra, superaría el récord logrado en 1991 por Mário Soares, cuando fue reelegido con un 70.35% de las boletas.

Ventura, profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa, es exsecretario del PS, como Sampaio. Se dedicó a la docencia tras su trayectoria en la agrupación política y se presentó a los comicios como candidato independiente y con una plataforma moderada.

Aun así, atrajo los votos del espectro político cercano a los socialistas y, en la segunda vuelta, el respaldo de los principales aspirantes de centroderecha derrotados en la primera ronda de las presidenciales, el 18 de enero, y los expresidentes conservadores Cavaco Silva y António Ramalho Eanes.

Ventura ha afirmado que esas adhesiones no son tanto un apoyo a la campaña de Seguro como un voto de castigo contra su candidatura como líder de la extrema derecha, a lo que Seguro ha respondido que su carrera hacia la Presidencia ha sido de convergencia, porque es “un moderado” y “defensor de la democracia”.

En reciente entrevista, preguntado sobre la posibilidad de que el partido ultraderechista Chega gane en el futuro unas legislativas y Ventura acabe como primer ministro, Seguro adelantó que como jefe de Estado no permitirá que se instale un Gobierno que vaya en contra de la Constitución.

Más de 11 millones de portugueses estaban llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la presidencia. Hasta las 16.00 (hora local), la participación era del 45.50%, casi igual que en la primera ronda de estos comicios a la misma hora, que fue del 45.51%.

La votación transcurrió “con normalidad y sin apenas incidentes”, aunque las autoridades debieron reubicar algunas mesas de voto en zonas afectadas por los temporales, según el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.

El portavoz recordó que debido al mal tiempo, “en algunas zonas afectadas por las inundaciones se han retrasado las elecciones por una semana”, hasta el 15 de febrero, lo que involucra a 36.852 electores de tres localidades afectadas por inundaciones.

Entre las primeras felicitaciones estuvo la del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que trabajará con Seguro “para fortalecer los lazos entre Portugal y Francia” y por “una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte”.

En redes sociales, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó al mandatario electo por su “contundente” victoria y destacó que “las elecciones, celebradas pacíficamente, representan una victoria para la democracia en un momento tan importante para Europa y el mundo”.

F/Telesur