El portugués César Martingil controló inicio de Vuelta a Venezuela

El portugués César Martingil, del elenco Tavfer Ovos Matinados, conquistó la primera etapa de la Vuelta a Venezuela en su edición 62 en el circuito de 128 kilómetros celebrado entre las poblaciones tachirenses de San Cristóbal y Táriba, en el que también destacó el pedalista criollo Leangel Linarez.

La salida prevista desde la Lotería del Táchira contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y el Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quienes dieron la partida a los más de 100 ciclistas presentes en el circuito.

Firme apoyo

«Dimos inicio oficial a esta gran fiesta del ciclismo nacional desde el Circuito Metropolitano entre San Cristóbal y Táriba, con la compañía de grandes autoridades como el Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y el Presidente del instituto de deporte del estado Táchira, José Gregorio Freites», señaló el ministro del deporte.

Cardillo también agradeció al presidente de la república Nicolás Maduro por su firme apoyo al «desarrollo deportivo del país y al impulso de nuestras disciplinas, como el ciclismo ques es un emblema de entrega, pasión y orgullo patrio».

El ministro del deporte también recordó que la competencia reúne un total de 13 equipos nacionales y 6 internacionales, algo que «nos llena de orgullo y demuestra el nivel y la proyección global de nuestro ciclismo».

Dominio lusitano

El circuito tuvo varias escaramuzas que dieron espectáculo a los aficionados que se dieron cita en la capital tachirense.

El pedalista portugués cruzó la línea de meta con un tiempo total de 3 horas 14 minutos y 56 segundos, tras cumplir con las nueve vueltas del circuito citadino de San Cristóbal y Táriba con una velocidad promedio de 40,72 kilómetros por hora.

El venezolano Linarez. compañero de equipo del portugués Martingil, cruzó la meta en segundo lugar, seguido por el colombiano Nicolás Gómez (Shimano), ambos con el mismo tiempo del vencedor.

Sin embargo, Martingil se ubicó en la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre sus dos perseguidores, gracias a las bonificaciones en la competencia.

Velocidad colombiana

En la batalla de los velocistas, el colombiano Cristian Vélez (Shimano) se adueñó de la camiseta de los sprinter con cinco puntos, secundado por el venezolano Germán Rincón y el neogranadino Luis Pinto con cuatro unidades. El mejor escalador fue Carlos Galvis que se adjudicó el único punto del día.

Este lunes se disputa la segunda etapa entre La Fría y la plaza Bolívar de Mérida en un recorrido de 179,1 kilómetros.