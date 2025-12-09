Portuguesa impulsa plan oftalmológico con más de 300 cirugías gratuitas

La atención visual en Portuguesa se fortalece con el desarrollo de una jornada quirúrgica dirigida a pacientes con pterigión, iniciativa que permitirá intervenir a más de 300 personas mediante el esfuerzo articulado del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y la Misión Milagro.

El programa está enfocado especialmente en las abuelas y los abuelos, quienes reciben atención de alta calidad y sin costo alguno, reafirmando el carácter social del sistema público de salud. Esta acción no solo mejora la capacidad visual de los beneficiarios, sino que impacta directamente en su bienestar, al devolverles independencia y confianza.

Las intervenciones continuarán ejecutándose en los próximos días, ratificando el compromiso del Sistema Público Nacional de Salud con la protección integral del pueblo y la expansión de los servicios oftalmológicos en la entidad.

