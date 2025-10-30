Postulación de proyectos para Cuarta Consulta Popular se realizará el 1 y 2 de noviembre

A propósito de la Cuarta Consulta Popular Nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció el inicio de un despliegue en todo el país con el objetivo de garantizar la participación activa del pueblo en la elección de proyectos comunitarios el próximo domingo 23 de noviembre.

Como parte de esta movilización, el jefe de Estado instruyó a todas las autoridades a realizar asambleas de base los días 1 y 2 de noviembre, para la postulación directa de los proyectos que serán sometidos a votación por las comunidades, además de destacar que deben ponerse al servicio del “poder profundo que es el poder del pueblo”.

Participación militar

El jefe de Estado también instruyó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a aprovechar la sinergia de la fusión militar-popular-policial, al involucrar a todos los funcionarios de los cuatro componentes, junto a la Milicia Bolivariana en la preparación, realización y desarrollo de esta jornada.

Convocatoria a las comunidades

El presidente Maduro invitó a las comunidades a participar masivamente en la jornada comicial para votar por los dos proyectos que consideren prioritarios para su desarrollo local. En este sentido, subrayó la necesidad de que las propuestas surjan de las verdaderas necesidades del pueblo.

Metodología de postulación comunitaria

El mandatario nacional pidió fortalecer la Agenda Concreta de Acción (ACA), el mapa de sueños y la cartografía social como herramientas fundamentales para la postulación de proyectos.

Recalcó que las decisiones deben emanar de las asambleas populares, sin imposiciones externas: “Que no le pongan una camisa de fuerza, o lo hacen con el método de las 7T o no lo hace. Libertad, igualdad y fraternidad”.

Con este llamado, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la democracia participativa y el protagonismo del pueblo en la construcción de soluciones concretas para sus comunidades.

T y F/ VTV