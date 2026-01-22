Potenciar el turismo: Venezuela fortalece alianza con turoperadores europeos

Venezuela participa en la 46.ª edición de Feria Internacional de Turismo en Madrid. La amplia oferta turística y oportunidades de inversión, fue presentada a turoperadores y empresarios que se dan cita en esta importante vitrina que atrae, cada año, a miles de espectadores.

Éxito total

Un éxito total para el país. Los encuentros entre importantes representantes del turismo internacional con la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, han transcurrido muy bien y hay evidente interés en Venezuela.

Gómez cumple una agenda pautada para fortalecer el Plan Estratégico Nacional dirigido, entre otras cosas, a promover a Venezuela como país multidestino.

Entre muchas reuniones, la Ministra venezolana sostuvo un encuentro con la directora comercial de Nego, Martha Ramos, a fin de avanzar en proyectos de co-marketing y fortalecer la promoción del destino Venezuela en el mercado español. Esta operadora turística integra a más de 400 agencias de viaje.

