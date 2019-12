PPT acusó a Almagro de complicidad en casos de corrupción en los que involucran a Guaidó

De acuerdo con Rafael Uzcátegui, secretario general de la organización política, con su silencio el dirigente de la OEA respalda los hechos delictivos del presidente de la AN en desacato

_____________________________________________________

El partido Patria Para Todos (PPT) solicitó la renuncia del secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA, Luis Almagro, por su presunta complicidad con los protagonistas de los golpes de Estado ocurridos en algunos países latinoamericanos, además de complicidad “en las actividades ilícitas, corruptas del diputado venezolano Juan Guaidó”.

“Almagro sigue respaldando a Juan Guaidó, y al respaldarlo justifica su gestión como presidente de la Asamblea Nacional (AN), y frente a los recursos que le otorgaron gobiernos como el de Colombia y como el de Estados Unidos (EEUU). (…) Si a Almagro le quedase un poquito de cordura debería prepararse para renunciar, y en el caso de Guaidó, buscar la visa del país que lo va a refugiar”, comentó Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT, durante la rueda de prensa semanal de la organización política.

El dirigente nombró algunos de los casos de corrupción en los que está presuntamente involucrado Juan Guaidó, entre ellos, la expropiación de la empresa Menomeros por el Gobierno Colombiano y de Citgo por EEUU, además de señalamientos hechos por líderes de oposición, quienes lo acusan de apropiarse de los recursos destinados a la supuesta ayuda humanitaria destinada a Venezuela.

Uzcátegui recordó que hace pocos días, representantes de Estado Unidos recalcaron que aceptarían las decisiones que se tomaran en la Asamblea Nacional (AN). Según el dirigente pepetista, esta advertencia es una clara señal “de que Guaidó no va, no tiene el apoyo irrestricto” de la nación imperialista.

Indicó que “la complejidad de los delitos en los que ha incurrido” el presidente de la AN justifican su detención inmediata por los cuerpos de seguridad venezolanos. “No solamente ha incurrido en traición a la patria sino que se ha apropiado de bienes de la patria”, sus acusadores no son representantes del chavismo sino que provienen de las filas de la oposición”, dijo Uzcátegui.

“Almagro y Guaidó son dos personajes que el continente y el mundo deben reprochar, deben entender que se colocaron al margen de cualquier hecho moral, de cualquier hecho político, cualquier hecho jurídico”, indicó el vocero.

OTROS TEMAS

El vocero informó sobre la decisión del PPT y el Partido Comunista de Venezuela de iniciar conversaciones con el fin de “construir una agenda de trabajo”. El primer encuentro está programado para el 21 de enero, cuando las comisiones de ambas organizaciones “abordarán distintos temas”, entre ellos, el relativo a la Asamblea Nacional.

En otro orden de ideas, el PPT solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, el tomar medidas inmediatas y efectivas en materia económica, a fin de revertir el proceso de dolarización que se desarrolla en el país, y proteger el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos.

Según Uzcátegui, “el salario de los venezolanos ha sido pulverizado, las prestaciones sociales dejaron de existir y las instituciones del Estado, las legislativas y del Gobierno, a las que les corresponde vigilar porque eso no ocurra, no han actuado”.

T/ Romer Viera Rivas

F/ Miguel Romero

Caracas