Prado: Éxito de las Consultas Populares impulsa récord de participación ciudadana

En las últimas seis Consultas Populares Nacionales se ha observado un incremento de participación ciudadana “porque el pueblo ha visto hechos concretos en sus comunidades”; así lo destacó el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV).

Expresó que hoy en las comunidades se pueden observar “al menos seis obras financiadas por el Gobierno nacional directamente desde la presidencia de la República, pero también tenemos obras financiadas por la corporación ‘Juntos Todos es Posible’, las gobernaciones y alcaldías”, lo que genera una suma a la gestión de los voceros y voceras en las comunidades “y permite tener mayor confianza del pueblo para el pueblo”.

Prado manifestó que desde los Consejos Comunales se aprovechan al máximo los recursos “priorizando las necesidades de nuestro pueblo”, desde los proyectos productivos con la participación de la juventud venezolana que “permite la consolidación de la organización popular”.

“La Comuna vincula al pueblo y a la comunidad” y deja claro que Venezuela es una muestra de un modelo incluyente, que garantiza la paz, la vida y “genera felicidad que se verá hoy con hermosos resultados”, concluyó Prado.

F/VTV