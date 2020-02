El precandidato demócrata y judío Bernie Sanders boicotea al lobby sionista de EEUU

Sander, el también aspirante demócrata a las presidenciales de EEUU de este noviembre, confirmó que no participaría en la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés) porque el lobby sionista proporciona “una plataforma” para los líderes que expresan “intolerancia” y oposición a los derechos de la nación palestina.

“Permanezco preocupado por la plataforma que proporciona el AIPAC a líderes que expresan intolerancia y que se oponen a los derechos básicos de los palestinos. Por esta razón no participaré en la conferencia”, apuntó el senador por el estado de Vermont en un mensaje dejado el domingo en su cuenta en Twitter.

The Israeli people have the right to live in peace and security. So do the Palestinian people. I remain concerned about the platform AIPAC provides for leaders who express bigotry and oppose basic Palestinian rights. For that reason I will not attend their conference. 1/2

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020