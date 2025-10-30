Precio justo para el cemento nacional ordena el presidente Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este jueves los precios especulativos del cemento en el país y asegura que este rubro, al ser de fabricación nacional, no justifica su sobreprecio en el mercado.

Durante un recorrido por la ferretería comunal de la Comuna «De Cara al Río», en Petare, estado Miranda, un proyecto impulsado para garantizar el acceso a materiales de construcción a precios justos, el mandatario nacional fustigó las cadenas de intermediación que elevan los costos de este material esencial para el sector construcción.

“Aquí está el saco de cemento. Hay que ponerle el precio justo porque este cemento lo producimos nosotros. Y no pueden estar robando con el cemento que produce el pueblo y la nación venezolana. Atención, ladrones. Vamos por ustedes. Basta de estar especulando con el precio del cemento. Ya basta, no puede ser”, manifestó.

Ferreterías Comunales

Como respuesta directa a la especulación, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, detalló el avance del programa de Ferreterías Comunales, un plan que busca eliminar los sobreprecios de los intermediarios.

«Presidente, en esta ferretería comunal, como usted lo ha dicho, está un equipo completo, Comercio Nacional, Emprender Juntos, Comunas», explicó Rodríguez, al detallar que el objetivo de estas es similar al de las bodegas comunales: la venta a precios solidarios y sin intermediarios.

La vicepresidenta informó que ya se han desplegado las primeras 80 Ferreterías Comunales instruidas por el presidente Maduro y que la iniciativa permitirá a las comunidades tener acceso a materiales para reparar y pintar sus casas, de cara a la temporada decembrina.

T y F/ VTV