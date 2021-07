Premier interino de Haití denuncia grave complot contra el Gobierno

El primer ministro (interino) de Haití, Claude Joseph, dijo el viernes en una comparecencia ante los medios de prensa, que proseguirá adelante con las pesquisas sobre el asesinato de Jovenel Moïse, aunque reconoció que «hay intereses para desviar la investigación».

En una conferencia de prensa, acompañado por funcionarios de su gabinete, Joseph reconoció que el complot es muy grande y que hay muchas pistas sobre el magnicidio del mandatario y que se mantiene el curso de las investigaciones para dar con el autor intelectual.

El primer ministro desmintió un reportaje presentado hace dos días por el medio colombiano Radio Caracol, sobre su presunta participación en el plan de magnicidio que acabó con la vida del presidente y alertó que pudiera ser asesinado en este contexto.

De igual forma, Joseph defendió la legitimidad de su Gobierno, a pesar de haber sido cesado por Moïse un día antes de su asesinato, por ser la autoridad de defender la legitimidad e institucionalidad del país en estas condiciones.

Al abundar, en ese sentido, el jefe de Policía, León Charles anunció que hay identificados en el caso del magnicidio.

Hasta ahora se registran medidas cautelares a 24 implicados, tres posibles vinculados muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y cinco policías más en aislamiento bajo investigación, sin contar los mercenarios de otras nacionalidades.

PM de #Haití| “yo no voy a desestabilizar, no voy a dejar de investigar, lo único que me detendría es que me asesinen, hay un complot muy grande, si quieren me asesinen pero vamos a continuar hasta el final”

