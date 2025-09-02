Premio Nacional de Turismo publicó lista de los nominados este año

El Premio Nacional de Turismo (PNT) celebra su cuarta edición reconociendo la excelencia en el sector. Este año, el galardón resalta la dedicación, innovación y desarrollo sostenible de quienes impulsan el turismo en Venezuela.

La convocatoria de 2025 alcanzó una cifra récord de más de 2 mil postulaciones. Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se encargó de evaluar a los candidatos, identificando a 128 finalistas en cinco menciones y veinticinco categorías.

Algunos de los 128 nominados que se disputarán el máximo galardón son:

Categoría Alojamiento: Hotel Llovizna Suite, Hotel Waldorf, Hotel Venetur Mérida. Categoría Posadas: Galápagos, El Rincón de los Abuelos Rafael y Cristóbal 1900 C.A

Categoría Agencia de Turismo: Grupo BT Travel, Agencia de Viajes y Turismo Pemón C.A.

Categoría Alimentos y Bebidas: Bella Lora C.A., Inversiones Vista al Mar Caribe C.A. (Restaurant Cristal Mar), Instituto Autónomo de Turismo del estado La Guaira (VIP Play)

Categoría Mayor Práctica de Aviturismo: Posada Turística Los Almendros, Eco Posada & Spa Siete Mares, Casa Ángel del Sol C.A. (Jardín del Colibrí).

Categoría Destino no Tradicional: Turismo Amazonas, C.A. (Pozo Azul), Alcaldía del municipio José Félix Ribas (Casco histórico de La Victoria), Consejo Comunal Mapaury (Piedra Abuela Kueka).

Categoría Iniciativa de Turismo Comunitario: Consejo Comunal Cristo Jají (Comuna Cristo Jají), Comuna Socialista Guaicamacuto (Paseo de Macuto), Centro Turístico La Casa de Moisés 23, C.A. (La Casa de Moisés), Museo Casa de José Gregorio Hernández (La Pastora).

Mención Honorífica Jurídica: BT Travel, Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos, Heladería 1000 Sabores, Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven, y Hotel Hesperia Valencia.

Mención Promotor Turístico: categoría: Tecnologías Aplicada al Turismo Casa de la Capitulación (casa de la capitulación) Zulia; Vakantie Manager 2025, c.a. Sucre; Club de Montaña Aguamiel, C.A. Táchira

Mención: Promotor Turístico Categoría Periodista: Lorena María Arismendi Sanz Caracas; Elízabeth Cohen Osal, Caracas; Josmila Chiquinquirá Hernández Alvarez, Falcón.

T/UN