Premios Cangrejos 2025 exaltan la labor de investigación científico penal en el país

Como un reconocimiento por su destacada labor, se realizó la entrega de del Cangrejo de Platino, Oro, Plata y Bronce, a quienes laboran dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con motivo de celebrarse el vigésimo cuarto aniversario de la institución.

En este sentido, el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, M/G Danny Ferrer Sandrea, quien expresó «en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro vicepresidente sectorial de Política Seguridad ciudadana y Paz, cap. Diosdado Cabello, reciban ustedes este importante reconocimiento como prueba fehaciente de las extraordinarias prácticas en materia de investigación que tiene nuestro CICPC, y estamos plenamente orgullosos y seguros de que la justicia siempre va a prevalecer», expresó.

Con relación a la entrega de los Cangrejos 2025, en esta ocasión el de Platino, entregado por tercera vez, fue otorgado a una representación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, (Dgcim), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, (CPNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por su destacada labor en la neutralización del fallido ataque en las inmediaciones de Plaza Venezuela.

De igual manera, el Cangrejo de Oro, fue entregado a la Unidad de Investigación Penal del CICPC, por el trabajo ejecutado durante la búsqueda y posterior neutralización de Wilexis Acevedo, alias “el Wilexis”, hecho ocurrido en la comunidad en Petare en enero de este 2025.

Mientras que el Cangrejo de Plata, fue entregado a la Redip Oriental delegación estadal Monagas, por el desarrollo de pesquisas y esclarecimiento de dos homicidios en la localidad.

Finalmente, el de Bronce fue recibido por la División de Investigación Contra Delitos Informáticos, por el desmantelamiento de una red de pornografía infantil que operaba a nivel nacional e internacional.

“Estos reconocimientos son para ustedes en nombre de la Patria y en nombre también de tantos hombres y mujeres de bien, que hoy gracias al accionar nuestros órganos de investigación y de seguridad en la perfecta fusión Popular, Militar y Policial, pueden vivir en paz y en tranquilidad”, finalizó Ferrer Sandrea.

Cabe destacar que la entrega de los Premios Cangrejos, en sus distintas denominaciones, cuenta con una trayectoria de 53 años, y busca resaltar y enaltecer la labor de quienes, a diario, a la luz de la ciencia y la investigación penal, son constructores de una mejor sociedad.

En el acto, donde también se realizó el ascenso a la jerarquía superior inmediata, reconocimientos y condecoraciones participó el director general de la Policía Científica, C/G Douglas Rico; el subdirector general, C/G Jhonny Salazar; el inspector general, C/G Bladimir Flores; la secretaria general, C/G Mercy Bracho y el asesor jurídico, C/G Juan de la Cruz Pereira.

F/Prensa Mpprijp