Presentado plan productivo de la clase obrera de cara a la constituyente

Representantes de la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Obrera, presentaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, un Plan Productivo de la Clase Obrera que contempla nuevas acciones que fortalecerán el sistema productivo nacional, como premisa fundamental de los recientes lineamientos dados por el Mandatario Nacional.

La vocera de la Comisión Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Hidrocarburos, María Alejandra Grimán Rondón, le indicó al jefe de Estado que sus propuestas son transversales:

• Sustitución de importaciones

• Fabricación nacional de partes, piezas e insumos.

• Ingeniería inversa para reactivar maquinaria paralizada

• Reducir la dependencia tecnológica foránea

• Recuperación de la capacidad instalada, diagnóstico y plan de acción obrero para reactivar plantas, empresas y tierras ociosas o subutilizadas, bajo gestión directa de la clase trabajadora.

• Encadenamiento productivo

• Articulación entre las empresas del Estado y el Poder Comunal para garantizar el ciclo completo de producción, distribución y comercialización sin intermediarios especulativos. Creación del Consejo Científico Nacional de la Clase Obrera

Para cada sector, Grimán Rondón detalló que el plan contempla lo siguiente:

Sector Agroalimentario:

• Creación de bancos de semillas y fondos de insumos controlados por los trabajadores.

• Impulso a los conucos escolares y patios productivos.

• Alianzas con campesinos y pescadores para asegurar la materia prima y la alimentación al pueblo.

Sector de Hidrocarburos y Petroquímico:

• Recuperación de taladros, refinerías y plantas de gas, mediante el conocimiento técnico de la clase obrera.

• Poder obrero sobre la distribución de combustible y gas para evitar desvíos.

Sector de Industrias básicas:

• Reactivación plena de las empresas básicas, relacionando cadenas productivas de hierro, acero, aluminio y forestal, utilizando como base el modelo de gestión y dirección de la clase obrera.

Sector Salud y Farmacéutico:

• Producción nacional de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y su comercialización.

• Recuperación de la infraestructura, equipos médicos del Sistema Público Nacional y el Conglomerado de Salud por brigadas de mantenimiento obrero.

Sector Servicios Públicos:

• Control y Seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de las redes y equipos de los servicios: Eléctricos, Agua, Telecomunicaciones y Transporte, en función del pueblo.

• Creación de talleres de recuperación de flota y fabricación de repuestos, defensa de la infraestructura crítica ante los sabotajes. Educación, transformación curricular hacia una educación productiva, técnica y descolonizadora.

• Vinculación de las escuelas técnicas y universidades con los motores productivos para la innovación y el desarrollo tecnológico.

• Crear un banco de datos de tesis para ser considerados como desarrollos a futuros innovadores de la clase trabajadora

Sector Emprendimientos:

• Reconocimiento y organización de los emprendedores como parte de la clase obrera, mediante la constitución de los comités de apoyo y fomento al emprendimiento en los circuitos comunales para su apoyo bajo la implementación del método de las 4F: formación, formalización, financiamiento, ferias y financiamientos para la formación de proyectos socioproductivos.

Sector Defensa Integral de la Nación:

• Conformación, activación y fortalecimiento de los cuerpos de combatientes de la clase obrera en todos los centros de trabajo, públicos y privados, con entrenamiento militar, ideológico y táctico permanente.

• Incorporación masiva y activa de los trabajadores a la Milicia Bolivariana, como componente especial para la defensa territorial y de las instalaciones estratégicas, Articular los cuerpos de combatientes en cada centro de trabajo con las unidades comunales de milicia y la Milicia Bolivariana de su territorio.

