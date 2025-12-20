Presentan meta de sembrar 10 millones de árboles en 2026

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó a la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, sembrar 10 millones de árboles en el año 2026 y culminar la meta de este año, de arribar a 5 millones de árboles plantados.

Ante los movimientos ecologistas: Guardianes del Árbol, Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo, (Metras), Movimiento Ecologista Agrourbano y el Movimiento Ecologista Venezolano (Meven), la presidenta de Inparques explicó que vienen trabajando con los planes nacionales de reforestación, en las asambleas de las comunas, en el fortalecimiento de los programas educativos y ambientales, además del fortaleciendo los programas para la protección de la fauna y de la flora.

«Hemos hecho una gran cantidad de cosas en este año, pero yo creo que hoy, en el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, nuestro compromiso es incluso mayor, no solamente el compromiso institucional, sino el compromiso de todas las comunidades, el compromiso del venezolano y la venezolana que ama su patria, que ama su madre tierra y que sabe que tiene que defenderla y sabe cómo hacerlo», dijo Rosinés Chávez.

Advirtió la joven escologista que para el próximo año las metas son altas, «las metas son grandes, pero la preparación, la voluntad y sobre todo, sí, la preparación que hemos venido fortaleciendo es lo que sé que nos va a permitir llegar a esas metas, a esa meta de 10 millones de árboles para el 2026».

Al respecto, el presidente Maduro felicitó a la presidenta de Inparques por el compromiso demostrado indicando que «esta juventud que se levanta con conciencia y voluntad firme, y sobre todo veo en el brillo de los ojos, Rosinés, una fe inquebrantable en la patria y en la victoria de nuestra patria, en cualquier circunstancia, fe inquebrantable de nuestro corazón que se expresa a través de nuestra palabra, de nuestra verdad, porque sencillamente lo que estamos haciendo es defender la verdad de Venezuela, desde Bolívar».

La petición fue realizada en el acto de Conmemoración al Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, realizado en el parque Vinicio Adames, ubicado en el estado Miranda, donde además el ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ofreció un balance de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela.

T/Prensa Presidencial