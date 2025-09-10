Presidenciables chilenos se enfrentan hoy en su primer debate televisado

Los ocho candidatos a la presidencia de Chile tendrán esta noche su primer cara a cara en televisión abierta. El debate, transmitido por Chilevisión a las 21:30 horas, servirá para que los aspirantes presenten sus programas y confronten posiciones a poco más de dos meses de las elecciones del 16 de noviembre.

Entre los participantes figuran Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser y los independientes Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez Ominami. Según los sondeos más recientes, Jara lidera las preferencias en primera vuelta, aunque Kast y Matthei aparecen con ventaja en un eventual balotaje.

El encuentro estará marcado por denuncias de campañas sucias en redes sociales. Jara acusó a seguidores de Kast de manipular con bots, mientras que Matthei denunció ataques con rumores sobre su salud. La controversia incluso derivó en la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN, tras ser señalado por Kast como “el bot número uno”.

T/CO